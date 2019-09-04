«Яндекс.Такси» оценит манеру вождения

«Яндекс.Такси» протестирует систему мониторинга езды водителей. Это подтвердили “Ъ FM” представители сервиса. По их словам, за два года масштабный апгрейд систем безопасности обошелся компании в 2 млрд руб. Как они будут работать? Разбирался Кирилл Абакумов.

В новейших разработках «Яндекса» можно выделить две ключевые системы анализа. Первая оценивает показания датчиков мобильного устройства, на который установлено приложение «Яндекс.Такси». Программа будет сопоставлять полученную информацию с картой города, данными о скоростных ограничениях, маршрутом поездки и темпом движения на каждом участке. Нарушения будут фиксироваться моментально, в результате чего водитель получит предупреждение. Если он их проигнорирует, алгоритм ограничит ему доступ к заказам. При этом водителя не накажут, если он совершает резкие маневры для предотвращения ДТП, говорит сотрудник пресс-службы «Яндекс.Такси» Наталья Рожкова: «Однократный резкий сброс скорости не может считаться признаком некомфортной манеры вождения, потому что, к сожалению, на дорогах случаются ситуации, когда быстрая реакция водителя — это единственный способ уйти от столкновения. Однако если человек склонен к тому, чтобы вести машину подобным образом, у него, например, такой психотип, то он не может выполнять заказы “Яндекс.Такси”, ведь наша задача — предоставить пользователям в первую очередь комфортный и безопасный сервис».

Вторая система будет оценивать физическое состояние самого водителя. Для этого «Яндекс» разработал специальную камеру, которая будет анализировать 68 точек на его лице на предмет усталости. В числе тревожных признаков — увеличение количества и длительности моргания и частое зевание. Если система сделает вывод о том, что таксист теряет концентрацию, то заблокирует ему доступ к новым заказам до тех пор, пока не сочтет его состояние достаточно бодрым. Такие меры незаконны, считает председатель координационного совета профсоюза «Таксист» Андрей Попков: «Фиксировать всю эту информацию незаконно. Представьте: вы пришли на работу, и у вас начинают снимать показания — сколько вы пьете кофе, как вы себя ведете, начинают к вам приглядываться — после чего вас наказывают рублем за то, что вы неправильно ходите, моргаете, говорите. Вряд ли кому-то это понравится. Покажите мне закон, где прописано, что агрегатор имеет право получать такие данные.

Кончено же, фиксировать нарушения нужно, но в рамках правового поля».

Впрочем, чтобы избежать проблем с законом при внедрении новшеств, «Яндексу» достаточно брать с водителей согласие на анализ их состояния. Однако эта система может привести к подорожанию поездок, считает председатель транспортного комитета Московской торгово-промышленной палаты Богдан Коношенко: «Если водитель дает свое согласие на то, чтобы пользоваться программой и ее результатами, то я думаю, что здесь не должно возникнуть юридических проблем. Но тогда возникнет другая проблема: заработок водителя за короткий промежуток времени будет достаточно низким. Это, безусловно, должно повлиять на ценовую политику агрегаторов, ведь за восемь часов, которые положено работать водителю, ему нужно заработать достаточную сумму, чтобы расплатиться за аренду автомобиля, топливо, заказы, чтобы при этом еще остался какой-то разумный доход в 1,5-2 тыс. руб. На это нужно обратить особое внимание».

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Где и когда будут тестироваться новые системы, «Яндекс» не уточняет, ограничиваясь формулировкой «в самое ближайшее время». Кроме того, в приложении «Яндекс.Такси» вскоре появится кнопка «Безопасность», с ее помощью пассажиры и водители смогут вызвать экстренные службы, а также поделиться маршрутом поездки с близкими, если во время движения что-то пошло не так.