В августе в Петербурге ввели в эксплуатацию около 200 тыс. кв. метров жилья

По итогам августа текущего года в Петербурге было введено в эксплуатацию 199,3 тыс. кв. м жилья — восемь домов на 4287 квартир, включая индивидуальное строительство.

Как сообщили в городском комитете по строительству, лидером по этому показателю в последнем месяце лета стал Московский район, где было сдано 79,8 тыс. кв. м (три дома на 1695 квартир). На втором месте расположился Невский район — 44 тыс. кв. м (два дома на 853 квартиры), а на третьем — Приморский район с введенным в эксплуатацию одним домом на 996 квартир общей площадью 43,6 тыс. кв. м.

Также в августе 2019 года в Петербурге сдано 55 объектов общегражданского назначения, в том числе детская школа искусств и детский сад в Приморском районе, а также школа на 825 мест в Московском районе города.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что лидером по вводу жилья в июле стал Красносельский район Петербурга.