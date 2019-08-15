Лидером по вводу жилья в Петербурге в июле стал Красносельский район

За июль текущего года в Петербурге было введено в эксплуатацию 220 068,4 кв. м жилья — 60 домов на 5407 квартир, включая индивидуальное строительство.

Как сообщили в пресс-службе Смольного, лидером по вводу жилья за этот период стал Красносельский район города, где было сдано более 90 тыс. кв. м — шесть домов на 2598 квартир. Вторую строчку в списке занимает Приморский район, где введено около 43 тыс. кв. м жилья (три дома на 1166 квартир). На третьем месте расположился Невский район (три дома на 884 квартиры общей площадью 38,6 тыс. кв. м).

Также в июле текущего года в Петербурге ввели в эксплуатацию 22 объекта общегражданского назначения, включая спортклуб в Выборгском районе, детский сад на 100 мест в Приморском районе и Дом творчества в Центральном районе города.