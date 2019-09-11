Российских волейболисток доверили итальянцу

Главный тренер женской волейбольной сборной России, которая на завершившемся в минувшие выходные чемпионате Европы выбыла из борьбы в четвертьфинале, Вадим Панков покинул свой пост «по состоянию здоровья». Вместо него российской командой на стартующем в конце недели Кубке мира в Японии будет руководить итальянец Серджо Бузато. Он уже много лет успешно трудился в тренерском штабе национальной сборной, но не женской, успевшей в текущем олимпийском цикле расстаться с тремя наставниками, а мужской.

Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) сообщила об отставке главного тренера женской сборной страны. Руководивший командой с прошлого года Вадим Панков, как сказано в сообщении ВФВ, попросил освободить его от занимаемой должности «по состоянию здоровья».

Женская сборная России в нынешнем сезоне выступила уже на трех важных турнирах.

В начале лета, играя без целого ряда ведущих игроков, провалилась на предварительном этапе Лиги наций, заняв 14-е место. Затем, в августе, усилив состав, смогла выиграть отборочный турнир к Олимпиаде 2020 года в Токио, одолев в драматичном решающем матче сборную Южной Кореи. Наконец, на завершившемся в минувшие выходные чемпионате Европы россиянки выбыли в четвертьфинале, уступив итальянкам, и повторили итог предыдущего континентального первенства. Президент ВФВ Станислав Шевченко, комментируя отставку Вадима Панкова, назвал результаты сборной «неоднозначными», отметив, что «многое у нее начало получаться», и добавил, что федерация «продолжит сотрудничество» с опытным тренером: «Думаю, он будет в институте молодежных сборных».

Уход господина Панкова состоялся за несколько дней до стартующего в конце недели четвертого подряд значимого соревнования в календаре команды. Речь о Кубке мира в Японии. Станислав Шевченко сообщил, что в качестве исполняющего обязанности главного тренера сборную России на нем возглавит итальянец Серджо Бузато.

Господин Бузато — очень любопытная фигура. В сентябре его имя чаще всего упоминалось различными медиаресурсами в контексте примененного к нему Международной федерацией волейбола (FIVB) наказания.

После победы над кореянками, принесшей путевку в Токио, Бузато, занимавший должность ассистента Вадима Панкова, позируя для фото, сузил глаза. Международные спортивные организации такой жест считают оскорбительным.

Для тренера он вылился в три матча дисквалификации, пришедшихся уже на чемпионат Европы.

Между тем в волейбольном мире Серджо Бузато приобрел известность гораздо раньше и по иным причинам. В отечественный волейбол он попал еще в середине прошлого десятилетия. С тех пор итальянец фактически беспрерывно работал в штабе сборной России — правда, не женской, а мужской. Причем он сохранял место в нем при любых главных тренерах, считаясь ценнейшим специалистом, чья «коронка» — продвинутая статистика и аналитика, а также определение тактики на игру. При Серджо Бузато российские волейболисты завоевали целый ряд престижных титулов, включая золото лондонской Олимпиады 2012 года.

В женской сборной Серджо Бузато оказался совсем недавно. Он был откомандирован в нее «для усиления тренерской бригады» после неудачи в Лиге наций как раз перед олимпийской квалификацией в Калининграде. А теперь итальянец стал ее уже четвертым главным тренером в этом олимпийском цикле. После Олимпиады в Рио-де-Жанейро в 2016 году, на которую сборную, завершившую выступления в Бразилии в четвертьфинале, повез Юрий Маричев, она успела поиграть под началом Владимира Кузюткина, Константина Ушакова и Вадима Панкова. Никому из них не удалось отметиться по-настоящему громкими достижениями.

Пока в ВФВ не говорят о том, насколько велики шансы Серджо Бузато после неожиданного назначения закрепиться в статусе наставника. Станислав Шевченко рассказал “Ъ”, что решение по поводу того, кто будет на постоянной основе руководить сборной России уже в олимпийском сезоне, примет президиум федерации в первой половине ноября.

Алексей Доспехов