Эритрея возглавила список стран с самой жесткой цензурой

Лидерами рейтинга стран с самой жесткой цензурой стали Эритрея, Северная Корея и Туркменистан, следует из отчета Комитет по защите журналистов. Страны включались в рейтинг после оценки использования разных тактик ограничения свободы СМИ: законов о клевете, блокировки новостных сайтов, ограничения на частные медиа.
В десятку также вошли:
Как рассказывают авторы исследования, возглавляющая антирейтинг Эритрея зарыла все независимые СМИ в 2001 году. По данным на 1 декабря 2018 года в тюрьме находились как минимум 16 журналистов. Чуть более 1% населения имеет доступ в интернет. Его доступ ограничивает правительство. В мае 2019 года в стране закрыли доступ к социальным сетям.
В исследовании говорится, что 10 стран из рейтинга «попирают международные нормы и гарантии свободы слова, заключая в тюрьму репортеров, используя государственные СМИ в качестве рупора правящих режимов». Утверждается, что несколько стран из списка используют как традиционные тактики цензуры, так и слежку и «целенаправленные онлайн-кампании, чтобы заставить замолчать независимую прессу».
Авторы работы считают что свобода прессы в Сирии, Йемене и Сомали сложны, но связаны не всегда только с цензурой. В этих государствах «опасный климат для прессы».
Напомним, по мнению представителей движения «Голос», в России есть признаки политической цензуры. В качестве примера приводятся проверки СМИ, которые публикуют неугодную для власти информацию.
Подробнее о докладе движения «Голос» читайте в материале “Ъ” «"Голос" нашел в России политическую цензуру».
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