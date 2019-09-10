Совет директоров «Теплосети СПб» утвердил в должности новых гендиректора и главного инженера

Решением совета директоров АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» генеральным директором компании избран Антон Свиридов, ранее исполнявший обязанности руководителя предприятия. Одновременно с этим в должности главного инженера согласована кандидатура Игоря Антонова, до того трудившегося заместителем главного инженера по эксплуатации и ремонту, сообщили в пресс-службе «Теплосети СПб».

Напомним, предыдущий гендиректор АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» Игорь Стренадко был уволен со своей должности в середине июня. Позднее его назначили главным инженером ГУП «ТЭК СПб».