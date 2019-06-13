Гендиректор «Теплосети Санкт-Петербурга» покидает свою должность

В четверг, 13 июня, стало известно, что занимаемую должность покидает генеральный директор АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» Игорь Стренадко. По данным «Фонтанки.ру», он написал заявление об уходе по собственному желанию. При этом в самой компании, а также в ПАО «ТГК-1», которое ее контролирует, данную информацию не комментируют.

Господин Стренадко возглавил «Теплосеть СПб» в октябре 2012 года. До этого он занимал должность главного инженера компании, а еще раньше работал на предприятиях «Тепловодоканал» и «Гортеплосеть» города Инта и в компании «Тепловая сеть» ОАО «Ленэнерго».

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в ближайшее время гендиректором другой теплоэнергетической компании города — ГУП «ТЭК СПб» — может быть назначен бывший замглавы комитета по тарифам Петербурга Иван Болтенков.