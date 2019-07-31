Экс-гендиректор «Теплосети» Игорь Стренадко назначен главным инженером ГУП «ТЭК СПб»

Бывший генеральный директор АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» Игорь Стренадко назначен на должность главного инженера ГУП «ТЭК СПб». В последнее время он занимал пост советника гендиректора компании. Приказ о новом назначении господина Стренадко подписал и.о. генерального директора ГУП «ТЭК СПб» Иван Болтенков, сообщает пресс-служба организации.

Ранее занимавший должность главного инженера Сергей Бабушкин, в свою очередь, стал советником генерального директора. Кроме этого, на должность заместителя гендиректора ГУП «ТЭК СПб» по капитальному строительству и инвестициям назначен Анатолий Михно, пост заместителя гендиректора по сбыту занял Вадим Бравве.

“Ъ-СПб” писал, что советником генерального директора ГУП «ТЭК СПб» Игорь Стренадко был назначен в конце июня — примерно через неделю после увольнения из «Теплосети».