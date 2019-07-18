Компания Бориса Йордана станет мировым лидером на рынке марихуаны

Компания Curaleaf Holdings объявила о покупке крупнейшего оператора на американском рынке марихуаны GR Companies, Inc. (бренд Grassroots). Сумма сделки составит $875 млн, большую часть из которых владельцам Grassroots выплатят акциями объединенной компании. Главой совета директоров Curaleaf является владелец «Ренессанс Страхование» и бывший глава НТВ Борис Йордан.

Как заявили в Curaleaf, объединенная компания станет лидером рынка. «Эта сделка, объединяющая 68 открытых аптек, значительно ускорит нашу стратегию расширения и увеличит наши возможности на рынках медицинского и взрослого использования. Кроме того, сделка увеличивает охват нашей розничной и оптовой платформы по всей стране»,— говорится в сообщении компании. Предлагаемая сделка расширит присутствие Curaleaf в США до 19 штатов с населением 177 млн человек.

Как ранее сообщало Reuters, в 2018 году компания Curaleaf привлекла $400 млн для производства марихуаны в Канаде.