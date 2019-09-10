Член СПЧ прокомментировал самоподжог гражданина у здания госсовета Удмуртии

Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека и президентского совета по межнациональным отношениям Александр Брод прокомментировал ситуацию с самоподжогом гражданина у здания госсовета Удмуртии. Об этом господин Брод сообщил РАПСИ.

«Нужно разбираться в причинах. Мужчина известен как ученый, общественный деятель, человек авторитетный. Я связался с органами власти республики, коллегами-правозащитниками. Есть информация, что в момент произошедшего рядом стояли неизвестные молодые люди. Они задержаны, Следственный комитет ведет проверку. Не исключено, что эти люди оказали психологическое влияние на этого человека. Никаких подобных радикальных акций не было в последнее время и повода для них нет. Скорее, это спланированная кем-то провокация»,— сказал Александр Брод. Он добавил, что будет наблюдать за развитием событий.

Напомним, что утром 10 сентября мужчина поджег себя возле здания госсовета Удмуртии. Пострадавшего зовут Альберт Разин. Он является активистом удмуртского движения. Ранее Альберт Разин написал обращение к депутатам госсовета республики с призывом «Удмуртский этнос исчезает. В ваших силах спасти его!».

Руководитель СУ СКР по Удмуртии Рустам Тугушев отметил, что по предварительной информации, пострадавший находится в крайне тяжелом состоянии, прогнозы пока преждевременны. И.о. министра здравоохранения Георгий Щербак добавил, что мужчина получил почти 100% ожогов тела.