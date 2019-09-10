Комиссия 53-го округа «Екатерингофского» испортила позиции независимым кандидатам фальсификациями

Пересчет голосов избирателей на выборах муниципальных депутатов в 53-м округе «Екатерингофского» МО был инициирован одним из их конкурентов. Комиссия согласилась с его доводами и назначила пересчет. При этом ни сами кандидаты, ни наблюдатели об этом уведомлены не были. Им удалось попасть на заседание, в ходе которого оказалось, что результаты сильно изменились с прошлого подсчета.

Независимый кандидат Полина Костылева выигрывала с перевесом в один голос у ближайшего преследователя Алексея Васильева (428 против 427). Однако после пересчета оказалось, что у господина Васильева стало 468 голосов, а у госпожи Костылевой 426. Показатели также выросли у главы МО «Екатерингофский» Олега Смакотина.

Работе наблюдателей мешали несколько молодых людей. Тем же занимался господин Смакотин, а полицейский, присланный следить за порядком, делал замечания только независимым кандидатам и наблюдателям.

«Само решение о пересчете было незаконным, потому что основанием послужила жалоба одного из кандидатов, которая не была отражена в предыдущем протоколе»,— сообщила корреспонденту “Ъ – СПб” Полина Костылева.

В ходе заседания было подано несколько жалоб. Комиссия не хотела их принимать и отказалась предоставить копии листов учета голосов, сославшись на то, что принтер не может их распечатать. Кандидаты намерены добиваться аннулирования результатов повторного подсчета голосов.

Напомним, ранее при подсчете в округе № 60 «Екатерингофского» МО были подменены бюллетени, об этом сообщал глава штаба Алексея Навального в Петербурге. Там независимые кандидаты также потеряли лидирующие позиции.

Олег Дилимбетов