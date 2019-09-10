«Осколнефтеснаб» семьи белгородского депутата выкупил активы «Старооскольской нефтебазы»

Крупнейшая белгородская региональная сеть АЗС ОАО «Осколнефтеснаб» выкупила с банкротных торгов имущество ООО «Старооскольская нефтебаза». Согласно сообщению конкурсного управляющего общества Игоря Храплюк-Познанского, единым лотом были проданы здание заправки площадью 15,8 кв. м, пункт техобслуживания с автомойкой и баром на 243,1 кв. м, семь земельных участков общей площадью 50,1 тыс. кв. м, а также 5 нежилых зданий разного назначения на 30,3 тыс. кв. м и четыре грузовика. Все объекты недвижимости находятся в Старом Осколе. Имущество обошлось покупателю в 23,7 млн руб. при начальной цене в 22,6 млн руб.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ОАО «Осколнефтеснаб» занимается оптовой торговлей моторным топливом, включая авиационный бензин. Принадлежит ООО «Инвест-лтд», которое контролирует семья депутата белгородской облдумы и экс-совладельца ГК «Белая птица» Игоря Барщука. По собственным данным, управляет нефтебазой производственной мощностью до 10 тыс. куб. м топлива, 18 АЗС и автопарком из 15 бензовозов. Выручка компании за 2018 год составила 3,9 млрд руб., чистая прибыль — 19,4 млн руб. Гендиректор — Олег Ревенко.

Мария Старикова