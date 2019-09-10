Вкладам в евро подбирают альтернативу

На вкладах в евро теперь не только не заработать, за них придется доплатить. Российские банки вслед за европейскими вводят отрицательные ставки по депозитам в европейской валюте, и хотя по закону делать это напрямую нельзя, кредитные организации делают все, чтобы не понести убытки, в том числе вводят дополнительные комиссии за открытие и ведение счетов. Как уже рассказывал "Ъ FM", банк «Авангард», например, этим летом вообще убрал этот продукт из своей линейки. В Сити-банке отказались от вкладов в евро еще раньше, а сейчас ввели комиссию за хранение евро на простом расчетном счете.

Так банки пытаются обезопасить себя от потерь, хотя шанс заработать на европейской валюте у них тоже еще есть, пояснил старший аналитик компании «БКС-Премьер» Сергей Суверов: «Банки действительно рискуют, когда вкладывают все средства по активам в евро, потому что ставки отрицательные. С другой стороны, европейские регуляторы обещают запустить новые стимулирующие меры. Так что, не исключено, что на очередном заседании ЕЦБ будет объявлено о выкупе бондов, что должно повысить спрос на активы в евро.

Несмотря на то, что пока там отрицательные доходности, облигации в евро могут вырасти с точки зрения курсовой стоимости на притоке дополнительной финансовой ликвидности».

Отрицательные процентные ставки Европейский центральный банк анонсировал этим летом, а 9 сентября участникам рынка об этом напомнил российский ЦБ. Там предупредили, что на вкладах в европейской валюте коммерческие банки только потеряют.

Так стоит ли сейчас вообще хранить деньги в евро? И как разумнее распорядиться таким капиталом? Отрицательные ставки в банках, конечно, отталкивают, но спешить избавляться от евро не стоит — валюта выглядит сейчас очень надежной, убежден директор инвестиционного департамента компании UFG Wealth Management Алексей Потапов: «Если наши банки будут вынуждены на европейскую валюту начислять отрицательную ставку, то многих это побудит избавиться от вкладов в евро и переместить средства в те же самые доллары, фунты стерлингов или, может быть, даже в рубли. Несмотря на то, что у меня взгляд на евро как на валюту достаточно позитивный — я считаю, что будет некий среднесрочный рост евро по отношению к тому же доллару, — тем не менее, в любом случае, это некий риск, не каждый бизнесмен на него пойдет. Вот этот психологический момент с отрицательными ставками, имеет место быть. Но, с другой стороны, хоть ставки в евро и отрицательные, они, скажем так, не глубоко отрицательные. С уплатой этих комиссий отрицательных ставок многие готовы будут смириться».

Заработать на облигациях в европейской валюте действительно сложно, зато вполне возможно на акциях некоторых компаний, правда, с большим риском, отмечает ведущий аналитик компании «Открытие-брокер» Андрей Кочетков: «Долговой рынок Европы изобилует облигациями с отрицательной доходностью. Это относится и к германским бумагам, и к некоторым другим.

Держать деньги просто так в евро или в долговых обязательствах не очень выгодно.

Единственный смысл держать деньги в евро есть только тогда, когда мы инвестируем в акции с хорошей дивидендной доходностью. Как правило, когда речь идет о таких бумагах в Европе, то чаще всего говорят об акциях сектора коммунальных услуг — электроэнергетике, водоснабжении, управлении отходами и так далее. Но так же можно найти и хорошие промышленные компании, как, например, Siemens».

На последнем заседании ЕЦБ было решено не менять ключевую ставку. Но глава регулятора Марио Драги тогда намекнул, что снижение ставок неизбежно. Сейчас ставка рефинансирования ЕЦБ находится на нулевом уровне, а ставка по депозитам составляет -0,4%. Следующее заседание регулятора назначено на 12 сентября.

Владимир Соколов