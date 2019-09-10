Сбербанк разрешил пополнять карты с карт других банков через мобильное приложение

Карты Сбербанка теперь можно пополнять с карт других банков через приложение «Сбербанк Онлайн». Эта услуга вводится для того, чтобы использующие разные карты клиенты могли избежать комиссии при переводе между ними. В банке отметили, что «эта функция пригодится тем, кто пользуется картами разных банков, но основная — карта Сбербанка».

«Комиссия за перевод составляет 1,2%, (но не менее 30 руб.). Пополнение кредитных карт Сбербанка осуществляется без комиссии»,— пояснили в пресс-службе банка. Помимо приложения операцию можно совершить на сайте Сбербанка, а в веб-версии «Сбербанк Онлайн» услуга пока недоступна.

Ранее Сбербанк запустил сервис доставки продуктов из магазинов «СберМаркет» в партнерстве с сервисом доставки продуктов Instamart. В июле Сбербанк и Mail.ru Group объявили о намерении создать совместный бизнес на базе сервиса доставки еды Delivery Club, а также долей в сервисе такси «Ситимобил» и платформе для ресторанов Foodplex. В сделку может также войти Instamart.

Подробности — в публикации “Ъ” «Сбербанк и Mail.ru Group объединяют еду и такси».