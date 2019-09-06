Сбербанк запустил сервис доставки продуктов из магазинов

Сбербанк запустил сервис «СберМаркет», который занимается доставкой продуктов из магазинов. Первым партнером сервиса стала оптовая сеть Metro Cash & Carry. Проект пока работает в тестовом режиме, доставка осуществляется в Ростове-на-Дону и Краснодаре.

«СберМаркет» планирует работать без наценок, время доставки составит два часа. Покупатели смогут зарегистрироваться на «СберМаркете» в том числе с помощью Сбербанк ID. Как рассказал РБК представитель банка, в пилотном режиме сервис проработает месяц. С кем еще из ритейлеров будет сотрудничать Сбербанк, пока не известно.

Проект был создан в партнерстве с сервисом доставки продуктов Instamart. В августе венчурный фонд Сбербанка SBT Venture Fund II стал совладельцем Instamart. «Мы рассчитываем, что успешная апробация "СберМаркета" в Ростове и Краснодаре позволит в короткие сроки запустить сервис во всех городах, где работает Instamart»,— сказал управляющий директор Instamart Асан Курмангужин.

В июле Сбербанк и Mail.ru Group объявили о намерении создать совместный бизнес на базе сервиса доставки еды Delivery Club, а также долей в сервисе такси «Ситимобил» (22,69% принадлежит Mail.ru Group, обязующейся до закрытия сделки обеспечить консолидацию на СП не менее 75% компании) и платформе для ресторанов Foodplex (35% у Сбербанка). Стороны получат в СП по 50%. Обязывающее соглашение планируется подписать осенью. В сделку может также войти Instamart.

Подробности — в публикации “Ъ” «Сбербанк и Mail.ru Group объединяют еду и такси».