06 сентября, пятница
Войти в профиль
Новости

Коротко

Новости

все новости

Сбербанк запустил сервис доставки продуктов из магазинов

Сбербанк запустил сервис «СберМаркет», который занимается доставкой продуктов из магазинов. Первым партнером сервиса стала оптовая сеть Metro Cash & Carry. Проект пока работает в тестовом режиме, доставка осуществляется в Ростове-на-Дону и Краснодаре.

«СберМаркет» планирует работать без наценок, время доставки составит два часа. Покупатели смогут зарегистрироваться на «СберМаркете» в том числе с помощью Сбербанк ID. Как рассказал РБК представитель банка, в пилотном режиме сервис проработает месяц. С кем еще из ритейлеров будет сотрудничать Сбербанк, пока не известно.

Проект был создан в партнерстве с сервисом доставки продуктов Instamart. В августе венчурный фонд Сбербанка SBT Venture Fund II стал совладельцем Instamart. «Мы рассчитываем, что успешная апробация "СберМаркета" в Ростове и Краснодаре позволит в короткие сроки запустить сервис во всех городах, где работает Instamart»,— сказал управляющий директор Instamart Асан Курмангужин.

В июле Сбербанк и Mail.ru Group объявили о намерении создать совместный бизнес на базе сервиса доставки еды Delivery Club, а также долей в сервисе такси «Ситимобил» (22,69% принадлежит Mail.ru Group, обязующейся до закрытия сделки обеспечить консолидацию на СП не менее 75% компании) и платформе для ресторанов Foodplex (35% у Сбербанка). Стороны получат в СП по 50%. Обязывающее соглашение планируется подписать осенью. В сделку может также войти Instamart.

Подробности — в публикации “Ъ” «Сбербанк и Mail.ru Group объединяют еду и такси».

Комментарии

Архив

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

Спецпроекты | все

Первые лица | все

Тенденции | все

Профиль пользователя