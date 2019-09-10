Сгоревшего у госсовета Удмуртии мужчину ввели в медикаментозный сон

Мужчину, который поджег себя возле здания госсовета Удмуртии, ввели в медикаментозный сон. Об этом журналистам сообщил заместитель главврача 1 РКБ Олег Шевцов.

«В 10:05 был доставлен мужчина с термическими ожогами тела. Объем поражения более 90%. Пациент находится в реанимационном отделении в крайне тяжелом состоянии. Дополнительную информацию я давать сейчас не буду. Допуск в отделение реанимации не рекомендован. Проводится искусственная вентиляция легких и противошоковые мероприятия. В настоящий момент — медикаментозный сон»,— сказал господин Шевцов.

Напомним, что утром 10 сентября мужчина поджег себя возле здания госсовета Удмуртии. Пострадавшего зовут Альберт Разин. Он является активистом удмуртского движения. Ранее Альберт Разин написал обращение к депутатам госсовета республики с призывом «Удмуртский этнос исчезает. В ваших силах спасти его!».

Руководитель СУ СКР по Удмуртии Рустам Тугушев отметил, что по предварительной информации, пострадавший находится в крайне тяжелом состоянии, прогнозы пока преждевременны. И.о. министра здравоохранения Георгий Щербак добавил, что мужчина получил почти 100% ожогов тела.