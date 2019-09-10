Трамп заявил, что США были вынуждены увеличить военные расходы из-за России и Китая

Власти США были вынуждены увеличить военные расходы на обновление вооруженных сил страны, заявил американский президент Дональд Трамп. В числе факторов, повлиявших на решения Белого дома, господин Трамп назвал Россию и Китай.

«У нас нет выбора. Мы должны были перестроить наши войска с учетом всего, что творится сейчас,— Китай, Россия, радикальный ислам. Из-за всего, что происходит, мы должны были что-то сделать»,— пояснил Дональд Трамп во время выступления перед своими сторонниками в Северной Каролине. Трансляцию мероприятия вела телесеть C-SPAN.

Президент США рассказал, что его администрации удалось добиться рекордного финансирования ВС — $700 млрд в 2918 году, еще $716 млрд в 2019-м, $738 млрд в 2020-м. Как отметил Дональд Трамп, теперь у США «есть прекрасные новые» истребители F-35, истребители F-18, а также «новые корабли, новые ракеты».

Как сообщало Минобороны РФ, военный бюджет США в 2019 году превысил российский более чем в 15 раз. В 2018 году это превышение составляло 13,4, в 2017 году — 10,6 раза. Доля военных расходов в общем бюджете США в 2019-м достигла 14,9%.

На 2020 год Белый дом США просил увеличить бюджет Пентагона. В ближайшие годы по планам администрации ежегодные расходы американского военного ведомства должны составить $750 млрд. Несмотря на рост расходов эксперты предполагают, что США уже уступили военное превосходство в Индо-Тихоокеанском регионе Китаю.

Подробности — в публикации “Ъ” «США потеряли военное превосходство в Тихом океане».

О бюджете США на 2021–2022 годы читайте в публикации “Ъ” «Белый дом достиг бюджетного соглашения».