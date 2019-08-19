США потеряли военное превосходство в Тихом океане

США больше не располагают военным превосходством в Индо-Тихоокеанском регионе, они уступили это превосходство Китаю. К таким выводам пришли ученые из Центра исследований США Сиднейского университета. По их мнению, США к этому привело сочетание продолжающихся войн на Ближнем Востоке, бюджетная экономия и проблемы с внедрением новых вооружений.

Как следует из опубликованного в понедельник доклада Центра исследований США Сиднейского университета, США плохо подготовлены к возможному противостоянию с Китаем в Индо-Тихоокеанском регионе. «Американская оборонная стратегия в Индо-Тихоокеанском регионе переживает беспрецедентный кризис. Это в своей основе кризис, рожденный несоответствием между стратегическими целями Вашингтона и имеющимися средствами»,— говорится в докладе.

Авторы доклада считают, что хотя руководство американской армии пытается бороться с этими проблемами, им мешает «устаревший сверхдержавный склад мышления внешнеполитических элит».

Как пишут исследователи, в последнее десятилетие оборонный бюджет США страдает от постоянных задержек и непредсказуемости финансирования: «неоднократная неспособность Конгресса принять систематический и устойчивый бюджет препятствует возможности Пентагона эффективно распределять ресурсы и создавать долгосрочные планы». Министерство обороны США сталкивается с невозможностью наращивать вооруженные силы и закупать новое вооружение. Отмена и задержка внедрения новых программ вооружения, в свою очередь, привели к отставанию в деле модернизации вооруженных сил, притом что одновременно с этим современная военная техника все дорожает.

Боеготовность США подрывается и тем, что на протяжении последних 20 лет США участвуют в военных операциях, прежде всего на Ближнем Востоке. Это отвлекает на себя средства, которые могли быть потрачены на поддержание готовности к возможному конфликту с другими сверхдержавами, считают авторы доклада.

Что касается Народно-освободительной армии Китая (НОАК), речь идет в первую очередь о «растущем запасе точных ракет дальнего действия», представляющем серьезную угрозу для военных баз, аэродромов, портов и других военных объектов США и их союзников на западе Тихого океана. «Все эти объекты могут оказаться бесполезными после точных ударов в первые часы конфликта, ракетная угроза со стороны НОАК ставит под сомнение способность Америки свободно управлять своими силами с передовых площадок по всему региону»,— говорится в докладе. По оценкам самого Пентагона, сейчас НОАК располагает примерно 1,5 тыс. баллистических ракет малой дальности, 450 баллистическими ракетами средней дальности, 160 баллистическими ракетами промежуточной дальности, а также несколькими сотнями ракет дальнего действия.

По мнению исследователей, теперь Китай может с использованием ограниченных сил достичь победы до того, как США успеют ответить, особенно это касается территорий вокруг Тайваня, Японского архипелага и в морях Юго-Восточной Азии. «Способность Китая бросить вызов региональному порядку силовым путем, напротив, возрастает в результате его масштабных инвестиций в передовые военные системы,— сравнивают авторы доклада американский и китайский подход.— Изучив американский способ ведения войны, основанный на возможности переброски войск и военном доминировании во всех сферах, Китай развернул внушительное количество точных ракет и других систем для противодействия вторжению, чтобы подорвать военное превосходство Америки». Китайские вооруженные силы продолжают укрепляться, военный бюджет страны с 1996 по 2018 год вырос на 900% — в 2019 году он составил $177 млрд. Помимо наращивания ракетной мощи, Китай также проводит модернизацию флота, авиации, кибервойск, спутниковой группировки.

Авторы доклада подчеркивают, что все это не означает, что США стали «бумажным тигром», который лишь кажется угрожающим.

Они по-прежнему располагают крупнейшими и самыми развитыми вооруженными силами в мире и по-прежнему остаются центральным элементом противодействия Китаю в Индо-Тихоокеанском регионе. Тем не менее их роль в поддержании баланса сил в этом регионе сталкивается с нарастающими сложностями.

Видит эту проблему и руководство американской армии — в опубликованной в прошлом году Национальной военной стратегии Министерство обороны США подчеркнуло, что основная угроза для страны — это не терроризм, а соперничество мировых держав. Ведомство также потребовало увеличения финансирования, так как иначе военное превосходство США продолжит сокращаться.

Яна Рождественская