США потеряли военное превосходство в Тихом океане

США больше не располагают военным превосходством в Индо-Тихоокеанском регионе, они уступили это превосходство Китаю. К таким выводам пришли ученые из Центра исследований США Сиднейского университета. По их мнению, США к этому привело сочетание продолжающихся войн на Ближнем Востоке, бюджетная экономия и проблемы с внедрением новых вооружений.
Как следует из опубликованного в понедельник доклада Центра исследований США Сиднейского университета, США плохо подготовлены к возможному противостоянию с Китаем в Индо-Тихоокеанском регионе. «Американская оборонная стратегия в Индо-Тихоокеанском регионе переживает беспрецедентный кризис. Это в своей основе кризис, рожденный несоответствием между стратегическими целями Вашингтона и имеющимися средствами»,— говорится в докладе.
Как пишут исследователи, в последнее десятилетие оборонный бюджет США страдает от постоянных задержек и непредсказуемости финансирования: «неоднократная неспособность Конгресса принять систематический и устойчивый бюджет препятствует возможности Пентагона эффективно распределять ресурсы и создавать долгосрочные планы». Министерство обороны США сталкивается с невозможностью наращивать вооруженные силы и закупать новое вооружение. Отмена и задержка внедрения новых программ вооружения, в свою очередь, привели к отставанию в деле модернизации вооруженных сил, притом что одновременно с этим современная военная техника все дорожает.
Боеготовность США подрывается и тем, что на протяжении последних 20 лет США участвуют в военных операциях, прежде всего на Ближнем Востоке. Это отвлекает на себя средства, которые могли быть потрачены на поддержание готовности к возможному конфликту с другими сверхдержавами, считают авторы доклада.
Что касается Народно-освободительной армии Китая (НОАК), речь идет в первую очередь о «растущем запасе точных ракет дальнего действия», представляющем серьезную угрозу для военных баз, аэродромов, портов и других военных объектов США и их союзников на западе Тихого океана. «Все эти объекты могут оказаться бесполезными после точных ударов в первые часы конфликта, ракетная угроза со стороны НОАК ставит под сомнение способность Америки свободно управлять своими силами с передовых площадок по всему региону»,— говорится в докладе. По оценкам самого Пентагона, сейчас НОАК располагает примерно 1,5 тыс. баллистических ракет малой дальности, 450 баллистическими ракетами средней дальности, 160 баллистическими ракетами промежуточной дальности, а также несколькими сотнями ракет дальнего действия.
По мнению исследователей, теперь Китай может с использованием ограниченных сил достичь победы до того, как США успеют ответить, особенно это касается территорий вокруг Тайваня, Японского архипелага и в морях Юго-Восточной Азии. «Способность Китая бросить вызов региональному порядку силовым путем, напротив, возрастает в результате его масштабных инвестиций в передовые военные системы,— сравнивают авторы доклада американский и китайский подход.— Изучив американский способ ведения войны, основанный на возможности переброски войск и военном доминировании во всех сферах, Китай развернул внушительное количество точных ракет и других систем для противодействия вторжению, чтобы подорвать военное превосходство Америки». Китайские вооруженные силы продолжают укрепляться, военный бюджет страны с 1996 по 2018 год вырос на 900% — в 2019 году он составил $177 млрд. Помимо наращивания ракетной мощи, Китай также проводит модернизацию флота, авиации, кибервойск, спутниковой группировки.
Они по-прежнему располагают крупнейшими и самыми развитыми вооруженными силами в мире и по-прежнему остаются центральным элементом противодействия Китаю в Индо-Тихоокеанском регионе. Тем не менее их роль в поддержании баланса сил в этом регионе сталкивается с нарастающими сложностями.
Видит эту проблему и руководство американской армии — в опубликованной в прошлом году Национальной военной стратегии Министерство обороны США подчеркнуло, что основная угроза для страны — это не терроризм, а соперничество мировых держав. Ведомство также потребовало увеличения финансирования, так как иначе военное превосходство США продолжит сокращаться.
Из чего состоит армия Поднебесной и кому стоит ее опасаться
просмотров: 123475
просмотров: 103723
просмотров: 64724
просмотров: 55077
просмотров: 52169