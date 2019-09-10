Минздрав РФ ожидает приравнивания вейпов и кальянов к сигаретам в ближайшее время

Минздрав РФ считает необходимым рассмотреть и принять закон о включении антитабачных ограничений на электронные сигареты, вейпы и кальяны, сообщил замминистра здравоохранения Олег Салагай. Он отметил, что такие меры не должны вызвать негативной реакции общества, поскольку антитабачное законодательство выстроено в том числе и на обеспечении прав человека.

«Научные данные показывают, что электронные сигареты приобретают лавинообразное распространение. Минздрав России... выступает за регулирование данных изделий по тем же подходам, что и обычные табачные изделия. Мы исходим из необходимости скорейшего рассмотрения и принятия этих законопроектов, но в то же время необходима тщательная проработка, чтобы не было упущено никаких важных моментов»,— сообщил господин Салагай ТАСС, добавив, что кальяны также подпадают под этот закон.

По его словам, антитабачное законодательство «действует всегда там, где курение из личного дела становится делом общественным». «Если вы посмотрите антитабачный закон, то вы легко заметите, что все нормы закона всегда ограничивают потребление табака там, где это воздействует на других людей»,— подчеркнул он.

Накануне американский Центр по контролю и профилактике заболеваний сообщил, что наблюдает рост числа пневмоний, связанных с вейпингом. Зафиксировано по меньшей мере 450 случаев в 33 штатах США, три человека от такой пневмонии умерли, один случай находится в стадии подтверждения.

Подробнее об исследовании — в материале “Ъ” «Использование вейпов может быть связано с пневмониями».