Использование вейпов может быть связано с пневмониями

Американский Центр по контролю и профилактике заболеваний сообщил, что наблюдает рост числа загадочных пневмоний, связанных с вейпингом. Зафиксировано по меньшей мере 450 случаев в 33 штатах США, три человека от такой пневмонии умерли, один случай находится в стадии подтверждения.

Morbidity and Mortality Weekly Report, журнал Центра по контролю и профилактике заболеваний, в совместной публикации с New England Journal of Medicine проанализировали сообщения о случаях пневмонии, предположительно связанной с курением вейпов, которые поступили из штатов Иллинойс, Висконсин, Юта, Северная Каролина и Калифорния. Описания случаев были удивительно схожими, но пока неясно, почему у молодых вейперов — а в большинстве случаев это именно молодые мужчины — развивается тяжелая пневмония.

Многие из людей, у которых течение пневмонии потребовало перевода на искусственную вентиляцию легких, признались, что с помощью вейпов употребляли пары тетрагидроканнабинола (ТГК), действующего вещества марихуаны. Другие сообщили, что употребляли и ТГК, и никотин.

Митч Зеллер из Управления по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) заявил, что FDA ведет проверку образцов продуктов для вейпинга, собранных департаментами здравоохранения штатов в ходе расследования случаев.

У FDA есть в распоряжении 120 образцов, в них исследователи ищут пестициды и другие ядовитые вещества и добавки, анализируют химический состав пара, сообщил Зеллер и посетовал, что очевидного ответа пока нет.

Болезнь, которая косит вейперов, описана как липоидная пневмония: при воспалении в легких появляются липидные бляшки. Однако пока рано говорить, что всякий случай липоидной пневмонии в выборке имеет отношение к курению вейпов.

Пресс-секретарь Центра по контролю и профилактике заболеваний сказала, что агентство связалось с партнерскими организациями, в том числе с Агентством общественного здравоохранения Канады, чтобы узнать у них о подобных случаях, но ничего подобного партнеры не обнаруживали.

Пока ведется изучение связи пневмонии и вейпинга, Центр по контролю и профилактике заболеваний и FDA просят не пользоваться этой технологией курения. Люди, которые вопреки рекомендации намереваются продолжать вейп, должны покупать продукцию в надежных магазинах и воздерживаться от смешивания продуктов.

Анатолий Кривов