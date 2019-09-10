Роботы смогут вытеснить почти половину россиян с их рабочих мест к 2030 году

Почти половина (45,5%) российских работников может лишиться своих рабочих мест к 2030 году из-за цифровизации и автоматизации, сообщила газета «Известия» со ссылкой на исследование РАНХиГС. Для того чтобы избежать безработицы, авторы предлагают ввести налог на роботов.

Исследователи подсчитали, что 20,1 млн человек в России будут вынуждены уйти с рынка труда или сменить квалификацию. В зоне риска оказываются в первую очередь работники в сфере гостиничного и ресторанного бизнеса (73%), обрабатывающего производства (60%), сельского, лесного хозяйства (58%), розничной торговли (53%) и добычи полезных ископаемых (51%).

Автор работы врио заведующего лабораторией исследований проблем предпринимательства РАНХиГС Степан Земцов заявил, что процесс автоматизации сильно растянут во времени. «То, что ты подвержен (то есть потенциально можешь быть заменен с учетом технологий), ни в коей мере не означает, что тебя заменят завтра»,— сказал он.

Ранее авторы исследования IBM сообщили, что внедрение роботов и искусственного интеллекта серьезно отразится на рынке труда. Уже в ближайшие три года через переподготовку должно будет пройти около 120 млн работников по всему миру.

Подробнее об исследовании IBM — в материале “Ъ” «Роботы отправят людей учиться».