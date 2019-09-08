Роботы отправят людей учиться

Внедрение роботов и искусственного интеллекта (ИИ) серьезно отразится на рынке труда. Согласно исследованию IBM, уже в ближайшие три года через переподготовку должны будут пройти около 120 млн работников по всему миру.

Для бизнеса это один из главных вызовов, так как найти людей с нужными навыками для работы нового типа удается далеко не всегда. А процесс переобучения сотрудников занимает все больше времени. Если в 2014 году средняя продолжительность переобучения составляла три дня, то в 2018 году — 36 дней, говорится в исследовании.

Сроки переобучения разнятся: в некоторых случаях сотруднику нужно выучить лишь алгоритм действий для работы с новым оборудованием или программой, а иногда от него требуется освоение сложных технических навыков или новой модели поведения. «Переобучение техническим навыкам обычно реализуется через систематизированное обучение с конкретной целью и четкими сроками,— пояснила агентству Bloomberg кадровый директор IBM Эйми Райт.— Освоение же поведенческих навыков занимает больше времени и куда сложнее».

Сильнее всего роботизация и внедрение ИИ скажутся в ближайшие на годы на рынке труда Китая.

Так, согласно подсчетам IBM, около 50,3 млн китайских работников придется пройти через переквалификацию в течение следующих трех лет. Вслед за Китаем в этом списке расположились США, где переобучаться придется 11,5 млн человек. Вошла в тройку и Бразилия, в которой процессы роботизации и внедрения искусственного интеллекта затронут 7,2 млн сотрудников.

Внедрение роботов в промышленное производство началось уже давно, но с каждым годом темп этого процесса только ускоряется. Так, согласно исследованию Oxford Economics (коммерческого исследовательского подразделения бизнес-школы при Оксфордском университете), с 2000 года число используемых роботов во всем мире выросло втрое — до 2,25 млн. За этот же период из-за роботизации и автоматизации во всем мире исчезло 1,7 млн рабочих мест в промышленности — около 400 тыс. в Европе, 260 тыс. в США и 550 тыс. в Китае.

В обозримом будущем скорость внедрения роботов в производство будет только расти.

По оценкам Oxford Economics, к 2030 году количество роботов на производстве во всем мире достигнет уже 20 млн.

Особенно сильно ударит по более бедным странам, которые используют труд неквалифицированных рабочих, отмечают эксперты.

Впрочем, даже в промышленном производстве это не приведет к массовой безработице. Как отмечалось выше, замена людей роботами ведет не просто к исчезновению рабочих мест, а к появлению новых. Более того, роботизация даже увеличит их количество. Так, согласно докладу Всемирного экономического форума (ВЭФ), рост автоматизации позволит сократить к 2025 году 75 млн рабочих мест, однако одновременно с этим будет создано 133 млн новых.

Кирилл Сарханянц