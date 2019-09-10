Банки получили возможность не пересчитывать показатель долговой нагрузки для заемщиков

ЦБ РФ разрешил банкам не пересчитывать в худшую сторону показатель долговой нагрузки (ПДН) заемщиков, если при реструктуризации кредита их положение улучшается, сообщили «Известия» со ссылкой на пресс-службу регулятора. ЦБ отметил, что новый порядок учета ПДН касается только реструктуризации по действующему кредитному договору и не затрагивает программы рефинансирования.

По данным издания, теперь банки смогут не пересчитывать значение ПДН при реструктуризации ссуды, если в результате нее уменьшится долговая нагрузка клиента. Такая мера, по мнению ЦБ, снизит давление на банковский капитал и поможет разрешить вопрос о проблемных задолженностях. Кроме того, регулятор уточнил, что новое правило будет применяться для займов наличными, жилищных кредитов с господдержкой, образовательных ссуд и в случае ипотечных каникул.

Ранее ЦБ пообещал следить за показателями долговой нагрузки и рассмотреть возможность введения новых мер регулирования рынка. Речь идет, в частности, о новом применении информации бюро кредитных историй — обсуждается идея использовать хорошую кредитную историю как подтверждение платежеспособности заемщика, для чего сейчас необходимы справки о зарплате. Регулятор не планирует охлаждать рынок потребительского кредитования.

Подробнее — в материале “Ъ” «Платежеспособная история».