Платежеспособная история

ЦБ не планирует охлаждать рынок потребительского кредитования. Вместо этого регулятор обещает следить за показателями долговой нагрузки и рассмотрит возможность введения новых мер регулирования рынка. Речь идет, в частности, о новом применении информации бюро кредитных историй (БКИ) — обсуждается идея использовать хорошую кредитную историю как подтверждение платежеспособности заемщика, для чего сейчас необходимы справки о зарплате.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина 6 сентября заявила, что не видит необходимости в дополнительных мерах по охлаждению рынка потребительского кредитования. За последнее время таких мер было принято уже немало: например, повышение коэффициентов риска для потребительских кредитов, которые увеличивают отчисления в резервы при выдаче рискованных займов. «Четыре повышения коэффициентов дали эффект,— заверила госпожа Набиуллина.— То, что мы видим помесячно небольшое снижение темпов роста потребительского кредитования, не продолжение роста, а снижение — это эффект предыдущих мер». По данным ЦБ, с апреля по июль месячные темпы роста кредитов физлиц сократились с 2% до 1,2%.

С 1 октября коэффициенты риска снова повысятся.

В них будет учитываться показатель долговой нагрузки (ПДН, отношение выплат по всем кредитам к доходам заемщика). Повышение коснется кредитов, у которых уровень ПДН выше 50%. Эльвира Набиуллина называет ПДН «достаточно жестким инструментом».

По мнению управляющего директора по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Александра Сараева, наиболее эффективными средствами воздействия на динамику рынка потребительского кредитования можно считать инструменты, ограничивающие кредитование высокорисковых сегментов. «Эти инструменты не только позволяют снизить темпы прироста рынка, но и ограничивают именно тот сегмент, где располагаются наиболее значимые кредитные риски для банков, то есть поддерживается необходимый баланс»,— говорит он.

Однако Банк России не собирается останавливаться только на ограничительных мерах, которые применяет сегодня для регулирования потребительского кредитования.

Участники рынка говорят, что в ЦБ обсуждают идею внедрения уникального идентификатора для каждого заемщика.

По словам председателя правления Абсолют-банка Татьяны Ушковой, пока нет единого агрегатора данных по заемщикам, у банков нет стопроцентной возможности оперативно и верно рассчитать его кредитную нагрузку. Нередки ситуации, когда заемщик не может предоставить справку о доходах по той форме, которая требуется банком, но это не значит, что доходов нет. Если человек несколько лет подряд аккуратно гасил все кредиты, не допуская просрочек, это вполне может характеризовать его как надежного заемщика, уверены банкиры. Единый идентификатор не только позволит унифицировать данные из разных БКИ, пояснила Татьяна Ушакова, но, что тоже важно, косвенно подтвердит доходы хорошего заемщика без справки 2 НДФЛ.

Максим Буйлов