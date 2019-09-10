Конгрессмены проверяют информацию о попытках Трампа повлиять на правительство Украины в интересах выборов 2020 года

Три комитета Палаты представителей США начали расследование информации о том, что президент США Дональд Трамп и его личный адвокат Руди Джулиани пытались убедить власти Украины содействовать предвыборной кампании господина Трампа, сообщил комитет Палаты представителей по разведке. К расследованию присоединились комитет по иностранным делам и комитет по надзору и реформам.

Комитеты потребовали от Госдепа и Белого дома записи, связанные с попытками господ Трампа и Джулиани «манипулировать украинской системой правосудия в интересах президентской кампании и против вероятного политического оппонента». «По мере приближения выборов 2020 года президент Трамп и его личный адвокат, по-видимому, усиливают давление на украинское правительство и его систему правосудия в поддержку предвыборной кампании президента Трампа, Белый дом и Государственный департамент могут выступать пособниками этой схемы»,— говорится в заявлении.

Напомним, в августе The New York Times сообщила, что Госдепартамент США помог господиу Джулиани организовать встречу с высокопоставленным представителем новой украинской администрации. В ходе переговоров господин Джулиани «настоятельно призывал» киевские власти начать расследование в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена, чтобы выяснить, были ли связаны его поездки на Украину с бизнес-интересами сына. Джо Байден — кандидат в президенты США от Демократической партии на выборах в 2020 году и, согласно опросам, фаворит гонки.

Подробнее — в материале “Ъ” «Адвокат Дональда Трампа взял украинский след».