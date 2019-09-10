Власти ждут помощи с другой «Планеты»

Краевые власти определились со списком участников строительства конгресс-холла на площадке бывшего ипподрома. Инвестором объекта может выступить госкомпания «Корпорация развития Пермского края». Застройщиком предложено выступить холдингу MallTech, ведущему на соседнем участке строительство ТРК «Планета». Эксперты полагают, что если Mall Tech согласится на предложение властей, то это позволит построить объект быстрее.



Как стало известно „Ъ-Прикамье“, на прошлой неделе Пермь посетили представители холдинга MallTech во главе гендиректором Николаем Артеменко. Они встретились с губернатором Пермского края Максимом Решетниковым и членами его кабмина.

По данным „Ъ-Прикамье“, на встрече стороны обсуждали перспективы строительства на площадке MallTech конгресс-холла. Речь идет о примерно 8 га на бывшем пермском ипподроме, где девелопер строит ТРК «Планета» (150 тыс. кв. м).

Ранее данный участок был продан ижевскому девелоперу «Талан», который планировал построить здесь жилье. Однако у краевых властей оказалось другое намерение по использованию этой площадки: сначала аквапарк, а затем — выставочное пространство с конгресс-холлом. Дело в том, что после продажи «Ленте» выставочного комплекса «Пермская ярмарка» город остался без подобного объекта. В итоге девелоперы расторгли сделку, земля вернулась к MallTech.

Отметим, что Пермская торгово-промышленная палата уже разработала и недавно презентовала губернатору проект конгресс-холла. Его общая площадь составит 24 тыс. кв. м, (12 тыс. кв. м выставочных площадей, 7 тыс. кв. м — пассаж, 5 тыс. кв. м — административные помещения).

Уже тогда предполагалось реализовать его с участием государственных инвестиций (в формате ГЧП). Объем инвестиций в строительство оценивался 1,145 млрд руб., еще около 350 млн руб.— затраты на выкуп участка (итого 1,5 млрд руб.).

Как стало известно „Ъ-Прикамье“, инвестором стройки может выступить АО «Корпорация развития Пермского края». Предполагается, что компания, инвестирующая сейчас средства в строительство ЖК «Любимов» в Березниках, выступит в аналогичной роли и при строительстве конгресс-холла.

Строить объект предложено MallTech. По данным „Ъ-Прикамье“, сейчас в холдинге изучают предложение. На запрос в MallTech вчера не ответили. В пресс-службе губернатора эти сведения не комментируют.

Гендиректор «Пермской ярмарки» Сергей Климов уверен, что если MallTech согласится строить конгресс-холл, то это пойдет на пользу дела. Топ-менеджер отметил, что подрядчик столичного холдинга довольно активно строит ТРК «Планета», и если он же будет работать на соседней площадке — это будет технологический плюс: два подрядчика не будут «толкаться» на одной площадке, темп строительства не будет сбавляться.

Марина Медведева из ГК «РИАЛ» считает, что за указанные деньги реально будет построить конгресс-холл. По ее оценке, стоимость квадратного метра может составить 40–45 тыс. руб. (примерно 1 млрд руб. за объект). Марина Медведева предполагает, что строительство такого объекта займет минимум 2,5 года.

Вячеслав Суханов