Ставки сделаны

Как и предполагал „Ъ-Прикамье“, на месте бывшего ипподрома в Перми краевые власти построят конгресс-холл — выставочное пространство взамен «Пермской ярмарки». Формально с предложением построить здесь объект выступила Пермская торгово-промышленная палата, но идею предполагается реализовывать в формате государственно-частного партнерства (ГЧП), то есть с госинвестициями. Кто выступит от бизнеса партнером власти по проекту, пока неизвестно. Топ-менеджеры «Пермской ярмарки» лишь рассчитывают на сотрудничество с будущим конгресс-холлом.

В рамках заседания совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата в Пермском крае губернатору Максиму Решетникову представили проект конгрессно-выс­тавочного центра в районе бывшего пермского ипподрома. С презентацией выступил президент Пермской торгово-промышленной палаты Олег Жданов.

Напомним, краевые власти возобновили переговоры с владельцем 8 га земли на месте ипподрома — ижевским девелопером «Талан». Власти считают возведение жилья на площадке нецелесообразным и ведут переговоры о смене собственника участка для строительства здесь конгресс-центра.

По информации „Ъ-Прикамье“, «Талан» в ближайшее время может обратно продать земельный участок холдингу MallTech, у которого купил его в 2018 году. По неофициальным данным, стороны уже обсуждают сделку. После нее холдинг вновь продаст участки, но тому инвестору, с которым власти будут готовы реализовать совместный проект.

Поиском нового места для выставочного центра краевые власти занимаются уже два года. Еще в 2016-м акционеры ООО «Пермская ярмарка» продали комплекс зданий по бульвару Гагарина, 65 ритейлеру «Лента», а сами арендовали небольшие площади в гипермаркете «Карусель». С тех пор Пермь существует фактически без крупного экспоцентра.

По оценкам Олега Жданова, в мире и России наметилась тенденция к увеличению выставочных площадей, при этом 58% российских площадок сосредоточено в Москве. «Сегодня из 15 городов-миллионников только два не имеют выставочного центра — Омск и Пермь. Это высоко конкурентная среда, потому что в ближайших городах они есть, и большинство центров созданы при участии государства»,— пояснил гос­подин Жданов. По его словам, 1 руб., потраченный на выставку, приносит в экономику города 6 руб. Площади центра можно использовать для региональных и федеральных бизнес-мероприятий, а также культурных и спортивных ивентов. «Пермский край входил в топ-5 регионов по выставочным проектам, но „Пермская ярмарка“ теперь существует на другой площадке, что не позволяет проводить мероприятия высокого уровня»,— добавил Олег Жданов.

Согласно презентации, для будущего конгресс-центра рассматривалось несколько площадок: Товарный двор, «Морион», «Телта», Камская долина, вблизи аэропорта и ТЦ «Metro», но самым оптимальным является место на шоссе Космонавтов, 162, в районе бывшего ипподрома. Площадь необходимого земельного участка составляет 5 га, это позволит разместить 12 тыс. кв. м выставочной площади. Стоимость строительства без земельного участка и подвода коммуникаций оценена в 1,145 млрд руб. Конгресс-центр позволит проводить в год 35 выставок, 30 бизнес-форумов и 25 других гос­тевых мероприятий, а выручка составит 370 млн руб. в год. Строительство рассматривается в формате ГЧП по формуле 50/50 к 2023 году. Также Пермская ТПП определила перспективные темы выставок: лесная и химическая промышленность, двигателестроение, цифровая экономика, молодежь и культура.

Бывший совладелец ООО «ВО „Пермская ярмарка“» Даниил Дмитриев, участвовавший в презентации, отметил, что преимуществом новых выставочных центров должна быть «начинка». «Соревноваться по площади и высоте потолков с Екатеринбургом смысла нет, надо — по начинке. У нас есть предложения, чем заполнить пространство, чтобы отличаться от конкурентов. В Екатеринбурге построена современная дорогостоящая площадка, но с избыточной площадью. Поэтому еще при разработке и на этапе захода в стройку важно понимать, чем заполнять площадку, в том числе международными и федеральными мероприятиями, которые планируются за два-три года, чтобы объект не простаивал, а сразу начал работать»,— пояснил господин Дмитриев.

Губернатор еще раз уточнил расположение потенциального конгресс-центра, на что Даниил Дмитриев сообщил: «Подтверждаем, место хорошее», а министр экономического развития региона Максим Колесников добавил, что уже идут переговоры по вовлечению в оборот земельного участка.

По итогам заседания губернатор одобрил проект: «Нужно создавать конгрессно-выставочный центр, есть понимание по месту, формируется отраслевое задание, будет разрабатываться финансовая и организационная модель, будем двигаться».

Возможный частный соинвестор проекта во время презентации не обсуждался. Топ-менеджмент действующего оператора («Пермская ярмарка») к такой роли не готов.

Гендиректор «Пермской ярмарки» Сергей Климов в беседе с „Ъ-Прикамье“ заявил: «Если конгресс-центр создастся, то, наверное, буду претендовать на работу там, но вот возьмут ли — это вопрос». 49% ООО «ВО „Пермская ярмарка“» управляет Дарья Клепикова, супруга вице-премьера Антона Клепикова, 34% — господин Климов. Гендиректор при этом высоко оценил площадку: «Место удачное, рядом дорога, центр города, аэропорт. Вопрос только достаточной парковки».

Юлия Сырова