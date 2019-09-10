Застройщика отправляют в резерв

Строительная компания «Альфа-Инвест» купила площадку под жилую застройку возле стадиона «Трудовые резервы». На ул. Уинской, 2б, общество планирует реконструировать существующий недострой, возведя на его месте 15-этажный дом. Однако городские власти отказываются выдавать компании разрешение на строительство из-за превышения предельной высоты зданий на этом участке. По мнению экспертов, если «Альфа-Инвест» не выиграет суд, то девелоперу придется проектировать дом заново.



Как стало известно „Ъ-Прикамье“, сербский предприниматель Миломир Бойович продал участок под жилую застройку возле стадиона «Трудовые резервы» в Мотовилихинском районе Перми. Земельный актив по адресу: ул. Уинская, 2б, купило ООО СЗ «Альфа-Инвест».

Согласно выписке из Росреестра, сделка состоялась в конце декабря 2018 года. Продавцом выступила Татьяна Бойович. По данным kartoteka.ru, Татьяна Бойович и Миломир Бойович являются директорами и учредителями в ООО «Златибор» (ресторан сербской кухни на ул. Пермской, 200), ООО «Ф-АРТ», ООО «Югострой». В 2010 году «Ф-АРТ» планировало возвести 21-этажный офисный центр площадью 24,8 тыс. кв. м (было получено разрешение на строительство) на ул. Уинской, 2б. Проект не был реализован.

Учредитель и гендиректор СЗ «Альфа-Инвест» Андрей Дудецкий сообщил „Ъ-Прикамье“, что приобрел земельный участок вместе с двухэтажным недостроенным зданием общей площадью 1,05 тыс. кв. м. Площадь участка составляет 2,76 тыс. кв. м, разрешенное использование — для многоквартирной застройки.

Компания «Альфа-Инвест» является застройщиком скандально известного дома в Балатово. В начале этого года девелопер ввел в эксплуатацию ЖК «Олимп» на ул. Локомотивной, 1а, построенный в непосредственной близи от особо охраняемой территории «Черняевский лес». Изначально объект не имел присоединения к дорожной сети. Разрешение на строительство объекта было выдано по решению суда еще в 2015 году, но впоследствии проверка выявила, что документ был выдан с нарушениями, часть которых устранили уже позднее.

Как выяснил „Ъ-Прикамье“, новый проект девелопера также оказался проблемным: мэрия отказалась выдавать разрешение на строительство. «Альфа-Инвест» планировал реконструировать здание под жилой дом с помещениями общественного назначения и встроенной автостоянкой, рассказали в мэрии.

Господин Дудецкий сообщил, что на месте долгостроя компания запроектировала 15-этажный дом на 5 тыс. кв. м жилья и 1,5 тыс. кв. м коммерческих площадей. Площадь подземной автостоянки на 36 машиномест составит 1 тыс. кв. м. «Планировалось к следующему лету все закончить»,— сообщил девелопер.

Для получения разрешения на строительство объекта он направил в администрацию соответствующий пакет документов, однако 2 августа департамент градостроительства отказал компании. Отказ власти мотивировали отсутствием необходимых документов, а также их несоответствием ограничениям и требованиям строительства и реконструкции объектов капстроительства. Согласно проекту планировки территории, на ул. Уинской, 2б, можно возводить здания не выше 22–42 м, с возможностью размещения высотных акцентов. При этом максимальная высотная отметка проектируемого девелопером дома составляет 49,96 м. Кроме того, по новым Правилам землепользования и застройки Перми на участке по ул. Уинской, 2б, установлена подзона Ц-2 в четыре этажа (решение гордумы от 27 августа 2019 года, вступило в силу 6 сентября). Однако в ноябре 2018 года на этот участок был выдан градостроительный план, который действует три года.

«По сути, высотность и проект планировки — причины отказа. У нас есть градплан, по которому на этом месте нет ограничений для строительства,— заявил господин Дудецкий.— Соответственно, мы сделали проект, защитили экспертизу. Приходим, а нам говорят — нельзя». По словам гендиректора, прежний собственник участка на ул. Уинской, 2б, планировал возвести здесь 10-этажный дом, но городские власти во время градсовета рекомендовали построить на этой территории дом высотой не менее 20 этажей с высотными акцентами.

«Раньше 20-этажный дом строить заставляли, а нам 15 этажей построить не дают»,— добавил гендиректор СЗ «Альфа-Инвест».

Получив отказ, СЗ «Альфа-Инвест» обратилось в региональный арбитраж с иском. Согласно картотеке суда, заявление подано 30 августа, предварительное заседание состоится 9 октября.

В соответствии с Градкодексом РФ, ограничения по застройке участков должны быть отражены в градостроительных регламентах, власти Перми же в своем отказе ссылаются на проект планировки территории, отмечает гендиректор «Орсо Групп» Михаил Бесфамильный. В то же время любой проект планировки имеется на публичном портале ИСОГД (Информационная система обеспечения градостроительной деятельности), при проектировании жилого дома застройщик мог взять его во внимание и исходить из ограничения в 42 метра.

«Вопрос с проектом планировки получается спорный: с одной стороны, отражение ограничений в градрегламентах. С другой стороны, недавно форма градплана немного изменилась, теперь туда нужно добавлять разработанный проект планировки, который может включать какие-либо ограничения по строительству. И мне кажется, что если проект планировки разработан и в нем есть ограничения по этажности, то застройщик должен этот проект планировки соблюдать. Либо градрегламент создается на основе разработанного проекта планировки»,— пояснил господин Бесфамильный.

Гендиректор «Орсо-Групп» добавил также, что если выдан градплан, то застройщик имеет право в течение трех лет получить разрешение на строительство в рамках этого документа, а потом согласно ему ввести объект в эксплуатацию. Михаил Бесфамильный напомнил, что в аналогичной ситуации недавно оказалась компания «Премьер», которой городские власти отказались выдавать разрешение на строительство ЖК на ул. Островского, 52. Высотность запроектированных компанией домов превышает установленный предел в 22 метра. Суд принял сторону администрации, признав отказ законным.

По мнению господина Бесфамильного, если «Альфа-Инвест» не удастся оспорить в суде отказ в выдаче разрешения на строительство, то девелоперу придется перепроектировать жилой дом в соответствии с проектом планировки.

Евгения Ахмедова