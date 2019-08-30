Застройщику не дают взять высоту

Региональный арбитраж встал на сторону администрации Перми, отказавшейся выдавать «ПМД» разрешение на строительство жилого комплекса по ул. Островского, 52 (квартал №275). ООО «СЗ „Премьер“» запроектировало возле ТРК «Семья» одноименный жилой комплекс, превысив высотные ограничения в 22 м, действующие на этом участке. Застройщик и городские власти, доказывая свою правоту, опирались на разные нормативные акты. По мнению экспертов, «ПМД» может попытаться либо обжаловать это решение, либо договариваться с властями об изменении высотности по новым правилам застройки. В последнем случае застройщику придется добровольно финансировать строительство школ и садов.



ООО «Специализированный застройщик „Премьер“» этим летом обратилось в краевой арбитраж с иском о признании незаконным отказа в выдаче разрешения на строительство многофункционального жилого комплекса по ул. Н. Островского, 52. Ответчиком выступил городской департамент градостроительства и архитектуры (ДГА). Исковое заявление было принято к производству 24 июня.

Напомним, освоение земельного участка площадью около 2 га (квартал №275, ограничен улицами Островского, Тихой, Барабинской и Народовольческой) напротив ТРК «Семья» ведется уже более десяти лет. В 2007 году возводить на нем жилье собиралось ООО «Уральское инвестиционное агентство» (УИА), анонсировавшее ЖК «Бон’Апарт». По проекту здесь должно было появиться 107 тыс. кв. м жилья бизнес-класса, но из-за финансового кризиса 2008 года проект не реализовали. В дальнейшем участок был перепродан ООО «Альтаир» пермского бизнесмена Михаила Клюйкова. В 2014 году Михаил Клюйков планировал застроить площадку жильем категории «эконом-плюс» (общая площадь — более 80 тыс. кв. м), но так и не реализовал проект.

В октябре 2018 года участок приобрело ООО «Инвестиционная группа „Развитие“», которое могло иметь отношение к группе «ПМД». В «ПМД» интерес к этому участку не комментировали.

Сейчас участок собирается застраивать ООО «СЗ „Премьер“». По данным «СПАРК-Интерфакс», по 50% ООО владеет Ирина Кислухина и ООО «СЗ „Эталон-Сити“». Директором этого ООО является Екатерина Артемьева, директор по экономике ГК «ПМД».

На судебном заседании представитель СЗ «Премьер» сообщил, что компания обратилась в ДГА за разрешением на строительство жилья, однако администрация отказалась выдавать необходимый документ. Проектируя жилой квартал, в организации опирались на градплан участка и правила землепользования и застройки (ПЗЗ), подчеркнул представитель девелопера.

При этом городские власти отказались выдать разрешение, сославшись на ограничения по высотности на данной территории (не выше 22 м). Застройщик собирался строить дома выше 22 м, что не соответствовало параметрам разрешенного строительства.

Истец подчеркнул, что предоставил ведомству полный пакет документов, в том числе градплан участка, утвержденный властями в апреле 2017 года. В этом градплане, как и в ПЗЗ, не были указаны какие-либо ограничения по параметрам строительства в зоне Ц-2, где находится земля.

«Мы полагаем, что отказ незаконный и нарушает права заявителя в сфере предпринимательской деятельности,— сказал представитель застройщика.— Полное соответствие проектной документации градплану участка и действующему градостроительному регламенту не позволяло департаменту отказать в выдаче разрешения». В компании заявили, что в проектирование жилого квартала по ул. Н. Островского, 52 были вложены десятки миллионов рублей, а «департамент предлагает все переделать».

Представители ДГА в ответ заявили, что застройщик мог бы предварительно поинтересоваться о наличии ограничений, прежде чем приобретать участок. Девелопер заявил, что проект планировки территории Перми действует с 2012 года, и на значительной части территорий действует запрет высотных строек, однако несколько лет городские власти выдавали девелоперам разрешения на строительство домов, превышающих допустимый предел.

Выслушав доводы каждой стороны и изучив документы, судья вынесла решение — отказать СЗ «Премьер» в удовлетворении исковых требований.

Отметим, что девелопер расположенного неподалеку участка (0,8 га по ул. Чернышевского, 20) — ООО «СЗ „Стройактив“» (его директором тоже является госпожа Артемьева) также столкнулся с пробелами при согласовании. Еще в июле владелец участка обратился в арбитражный суд с иском к ДГА о признании градостроительного плана незаконным: чиновники установили для участка ограничение по высотности в шесть-восемь этажей. Это делает застройку участка жильем нерентабельной.

На этой неделе гордума внесла изменения в ПЗЗ, которые поделили город на зоны и подзоны. На большинстве территорий в центре Перми установлены ограничения по высотности в шесть-восемь этажей. Власти объяснили такие нормативы приведением ПЗЗ к генплану 2010 года. Также нововведениями закреп­лен механизм изменения правил по высотности, эти правила можно обойти в обмен на финансирование строительства школ и детсадов.

Гендиректор компании «СтройПанельКомплект» Виктор Суетин видит два пути решения проблемы с застройкой участка: «Или дальше продолжать судиться, или идти в город и подписывать соглашение об изменении высотности и плотности застройки согласно новым ПЗЗ».

В этом случае компания сможет реализовать свой проект, но тогда девелоперу придется возводить объекты социальной инфраструктуры или финансировать их строительство.

Евгения Ахмедова