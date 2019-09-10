Разумное ушло от коммунистов

На досрочных выборах в собрание поселка Разумного (Белгородская область) победили пять из 13 выдвигавшихся кандидатов от КПРФ и десять самовыдвиженцев, в том числе члены «Единой России». Коммунисты не смогли повторить результат 2018 года, когда они оказались в большинстве и начали проводить неприятные для власти, но популярные у населения реформы. Теперь большинство у представителей местных учреждений и компаний: этих самовыдвиженцев в КПРФ называют командой «партии власти». После роспуска предыдущего созыва через суд за 15 мандатов в Разуменском поселковом собрании боролся 71 человек.

Итоги единого дня голосования поменяют властные расклады в Разумном (в поселке проживает 19 тыс. человек), где в сентябре 2018 года оппозиционеры из числа местных активистов взяли по итогам голосования девять из 15 мандатов. Теперь же по результатам досрочных выборов в поселковом парламенте будет всего пять коммунистов — Екатерина Долгова, Сергей Веселов, Константин Салов, Татьяна Масловская и Юрий Пасько. Остальные десять — самовыдвиженцы: Руслан Сапронов, Виктор Макаров, Наталья Суркова, Владимир Андреев, Владимир Вознюк, Игорь Сапелин, Андрей Титенок и Андрей Собченко, Светлана Карамышева и Игорь Щекин. Они представляют местные учреждения и компании — к примеру, муниципальную организацию «Благоустройство Разумного», Белгородскую региональную теплосетевую компанию, местные учреждения культуры. Некоторые из них — члены «Единой России», в том числе ранее выдвигавшиеся от партии на выборы в поселковое собрание.

Скандал в Разумном разразился после того, как избранное в 2018 году оппозиционное поселковое собрание стало проводить неприятные для партии власти, но поддерживаемые населением социальные реформы. Депутаты снизили имущественный налог, отключили от бесплатного освещения активы соратника губернатора, депутата облдумы и основного владельца крупного производителя свинины ГК «Агро-Белогорье» Владимира Зотова, «за плохую работу» лишили премии главу местной администрации и приняли правила благоустройства, которые не обязывают, но дают право местным жителям содержать прилегающие к их домам территории. В это же время в Белгороде и в районах власти практически обязали горожан и представителей бизнеса содержать такие территории.

В марте 2019 года разуменские коммунисты попытались снять с должности главу администрации поселка единоросса Василия Чамкаева. После этого против председателя собрания Александра Попова началась информационная кампания в местных СМИ, а на очередном заседании собрания 11 апреля семь депутатов из 15 сложили мандаты. Среди них были три члена КПРФ, трое единороссов и один самовыдвиженец. Оставшиеся депутаты предполагали, что их коллеги не выдержали административного давления. Таким образом, собрание лишилось кворума из двух третей депутатов, больше не могло принимать решения. В мае Белгородский областной суд распустил Разуменское поселковое собрание. В июле оставшиеся депутаты безуспешно пытались добиться отмены решения в Верховном суде, но так и не смогли отстоять возможность назначения довыборов.

Из членов распущенного поселкового собрания в новый состав вошли только двое — член «Единой России» Светлана Карамышева, сложившая мандат вместе с остальными участниками «демарша», и член КПРФ Екатерина Долгова. По итогам голосования 8 сентября госпожа Долгова набрала максимальное количество голосов избирателей — 612. «Силы были неравные, и я не была уверена, что вообще пройду, — рассказала “Ъ-Черноземье” Екатерина Долгова. — Если в прошлом году в выборах участвовали около 200 "досрочников", то в этот раз — более 700. Мне пришлось бороться с целой командой местных “олигархов”, среди которых — руководители предприятий, подконтрольных "Агро-Белогорью": "Мастерславль", "Пикник-парк", курортный комплекс "Ривьера". Они ходили по дворам и предлагали местным жителям "золотые горы"».

Свой успех Екатерина Долгова объясняет агитационной работой в ходе кампании: «Мы с командой обошли все частные дома и дворы многоэтажек, разговаривали с избирателями, организовывали встречи». «Разумное звучало на всю страну, очень жаль, что люди не пришли на выборы, явка составила всего 25%. Просидели дома, вот и вернули “Единую Россию”. Мы оказались в меньшинстве, но будем работать настолько хорошо, насколько хватит возможностей», — поделилась Екатерина Долгова. По ее словам, «команда КПРФ» пообещала заняться проблемой неприятного запаха от деятельности предприятий на территории Разумного, вопросами ЖКХ и благоустройством.

По словам Екатерины Долговой, положительным результатом предвыборной борьбы стал тот факт, что «директора предприятий из самовыдвиженцев впервые пошли по дворам к людям и стали с ними разговаривать», а группа «Агро-Белогорье» «выделила 25 млн руб. на благоустройство детских площадок».

Член «Единой России» Светлана Карамышева сказала “Ъ-Черноземье”, что победу на этих выборах ей было получить сложнее, чем год назад, из-за большей конкуренции. Тем не менее госпожа Карамышева в качестве самовыдвиженца смогла набрать 479 голосов, тогда как в прошлом году — около 400. Она убеждена, что сработается с коллегами по поселковому собранию из КПРФ: «Катя Долгова — моя ученица, я была ее классным руководителем. Она достойный депутат, добивается своего. Считаю, что проблемы нужно решать в команде, и уверена, что конфликтов между депутатами не будет».

Госпожа Карамышева собирается продолжать начатое в предыдущем созыве: «Буду контролировать ремонт школы, заниматься проблемами ЖКХ, помогать пожилым».

Мария Литвинова, Олег Мухин