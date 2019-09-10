Города избрали губернаторов

8 сентября в Липецкой и Курской областях состоялись губернаторские выборы, на которых победили кандидаты от «Единой России» Игорь Артамонов (67,3%) и Роман Старовойт (81,1%). Явка на участки оказалась примерно такой же, как во время выборов в 2014 году, но изменилась структурно: перетекла из сельских районов в города. В Липецке проголосовать за нового губернатора дополнительно пришло более 50 тыс. горожан, при этом почти каждый третий сделал выбор в пользу кандидата от КПРФ Сергея Токарева. В Курске мобилизация горожан оказалась меньше, но и протестного голосования там не было — четверо из пяти отдали свой голос за врио губернатора.

После обработки 99,89% протоколов участковых избирательных комиссий (УИК) врио губернатора Липецкой области Игорь Артамонов победил на выборах с результатом 67,29%. Второе место занял депутат облсовета Сергей Токарев (КПРФ), который набрал 20,03%. За Ларису Ксенофонтову от «Справедливой России» проголосовало 4,6% избирателей, за Андрея Плотникова («Коммунисты России») и Андрея Григорьева («Патриоты России») — 3,19 и 2,87% соответственно.

Как рассказал “Ъ-Черноземье” глава облизбиркома Юрий Алтухов, итоговая явка составила 47,1%. Этот результат почти идентичен итогам 2014 года (47,5%). Тогда на выборы пришло 452 тыс. жителей, сейчас — 438 тыс. Сильнее всего явка выросла в Липецке (сразу в полтора раза — с 23,7 до 37,6%) и Ельце (с 31,2 до 40,7%). Совокупно два крупнейших города дали на этих выборах 63 тыс. дополнительных голосов (всего на выборы там пришло 188 тыс. человек). Сельские районы, напротив, недосчитались 18 тыс. избирателей. Если в 2014-м явка в районах составляла 65,7%, то вчера она упала до 54,5%.

Активнее всего за Игоря Артамонова голосовали в Измалковском (85,7%), Усманском (82,2%), Хлевенском (80,72%) и Елецком (80%) районах. При этом в Липецке процент поддержки врио губернатора составил только 55,8%. Главный оппонент господина Артамонова Сергей Токарев ожидаемо показал в областном центре свой лучший результат — 28,7%. Также активно коммуниста поддержали Красненский (23,9%) и Липецкий районы (21,5%).

Юрий Алтухов назвал прошедшую избирательную кампанию «открытой и прозрачной»: «У нас на участках было более 5 тыс. наблюдателей, не зафиксировано ни одного нарушения, которое могло бы повлиять на волеизъявление граждан». Сейчас правоохранительные органы разбираются с инцидентом на участке в Чаплыгинском районе, где наблюдатель от КПРФ якобы поймал наблюдателя от «Единой России» на попытке вброса. «В урне бюллетени не опустились, значит, вброса не было», — резюмировал господин Алтухов.

Сергей Токарев рассказал “Ъ-Черноземье”, что результаты голосования демонстрируют «укрепление позиций» КПРФ: «У людей короткая память — они забывают, что сделала “Единая Россия” за последние годы, и не хотят менять свою жизнь. Но мы обрели определенный опыт, от своей борьбы не отказываемся, будем ее продолжать. То, что мы приросли новыми сторонниками, — уже хорошо, мы обретаем силу». По словам господина Токарева, он продолжит работу в качестве депутата облсовета и в обкоме партии: «Я боролся не за должность себе лично, а за смену социально-экономической политики в регионе. Я себя не вижу в команде Артамонова».

В Курской области врио губернатора Роман Старовойт набрал 81,07% по результатам обработки 99,91% протоколов УИК. Его ближайшие преследователи — омбудсмен Владимир Фирсов (КПРФ) и депутат Владимир Федоров (ЛДПР) — едва преодолели пятипроцентный барьер — 5,65 и 5,45% соответственно. За Татьяну Черникову от Партии зеленых отдали голоса 3,3% избирателей, за Николая Карцева от «Справедливой России» — 3,01%.

Итоговая явка на выборах курского губернатора составила 41,5%. Пять лет назад она остановилась на 39%. На участки пришло 383 тыс. человек, что на 14 тыс. избирателей больше явки образца 2014-го. В Курске активность избирателей выросла не так заметно, как в Липецке, — с 27,4 до 32,5%. Тем не менее в выборах губернатора поучаствовало на 17 тыс. человек больше (всего в облцентре зарегистрированы 351 тыс. избирателей). В Курчатове явка выросла на 1,8% (до 36,8%), а в Железногорске, напротив, упала на 4,3% (до 29,7%).

В отличие от Липецка, в Курске горожане активнее поддержали врио губернатора: за него проголосовал каждый четвертый избиратель (79,7%). Еще активнее голосовали за Романа Старовойта в Курском районе — 86,2%. Максимальные цифры кандидат от «Единой России» набрал в Глушковском районе, где за него отдали голоса 92,2% избирателей. При этом протестно проголосовал Железногорск, где господина Старовойта поддержали только 63,8%. Столько же он набрал и на цифровых избирательных участках (пилотным механизмом воспользовалось 192 избирателя). Из всех оппонентов врио только Владимир Фирсов смог перешагнуть десятипроцентный барьер, но это случилось именно на цифровых участках. На «живых» УИК никто не смог набрать более 10%.

На ночной пресс-конференции Роман Старовойт заявил, что «рад, как прошло голосование»: «Мы перед собой ставили задачу организовать максимально прозрачные, конкурентные выборы, лучшие во всей стране. И по практически всем показателям мы добились этого результата. У нас не было отказа ни одному из кандидатов на уровне всех выборов». По его оценке, куряне «сдали экзамен на зрелость политической системы»: «У нас предвыборная кампания шла без какой-то грязи и лишней шумихи. Я благодарю своих конкурентов за такой подход… Мы об этом договорились на старте и по сути выполнили все обещания». Теперь господин Старовойт, по его словам, намерен сосредоточиться на реализации программы, созданной «с помощью жителей Курской области» через «мастерские проектов».

По словам главы областного избиркома Галины Заики, серьезных нарушений в течение дня голосования выявлено не было, при этом кандидаты дважды подавали жалобы в избирком. В первом случае кандидат был недоволен размещением камеры на участке, во втором — вывешенным баннером.

По словам политолога Владимира Слатинова, результаты голосования в Липецкой области дают Игорю Артамонову право заявлять о победе на конкурентных выборах: «В кампании была видна нервозность, которая стала следствием политико-управленческого стиля Артамонова. Но он пока еще отвечает запросу на обновление власти в регионе, успешно использовал городскую урбанистическую повестку, получил поддержку владельца НЛМК Владимира Лисина с его значительным влиянием в регионе и достиг компромисса с местными элитами. В итоге старая электоральная машина, контролируемая "сельсоветом", принесла ему результат».

Роман Старовойт же выиграл референдумные выборы, отметил господин Слатинов: «Он выстроил компромиссную стратегию с элитами, привлек общественников к разработке планов развития области через "мастерские проектов", продемонстрировал избирателям способность привлекать федеральные деньги на инфраструктуру. На контрасте с работой бывшего губернатора Александра Михайлова оказалась эффектной и стратегия отзывчивости: если где-то возникала проблема, Старовойт ехал туда и пытался лично ее решать».

Андрей Прах, Олег Мухин