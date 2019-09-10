Почти все мандаты на местных выборах в Черноземье получили единороссы

В Белгороде 8 сентября прошли довыборы в городской совет. При рекордно низкой явке, менее 20%, победу одержали единороссы Денис Загребайлов и Михаил Чефранов. Хотя они и показали значительный отрыв от конкурентов в абсолютных цифрах, фактически за каждого из них проголосовало менее 10% зарегистрированных в округах избирателей.

В Воронежской области из 110 мандатов, распределяемых на муниципальных выборах, 95 получили единороссы, 11 — самовыдвиженцы, три — коммунисты и один — представитель «Родины». Наиболее статусными стали выборы в совет депутатов аграрного Аннинского района, входящего в пятерку лидеров по социально-экономическому развитию. Избиратели района традиционно продемонстрировали лучшую в регионе явку — 74%. На выборах в райсовет мандат получил представитель КПРФ Сергей Дворников. Еще 16 — единороссы.

В Липецкой области на довыборах в облсовет победу одержала единоросс Татьяна Тинькова, директор Центра соцзащиты по Становлянскому району. Она набрала 41,57% голосов при явке около 50%. Два вакантных места в горсовете Липецка получили коммунисты — Алина Старцева, помощник депутата Госдумы Тамары Плетневой, и 24-летний безработный Александр Ушаков. В среднем явка в их округах составила около 30%.

В Курской области при явке около 30% на довыборах в облдуму мандат получил единоросс, председатель спортклуба имени Александра Невского Евгений Бартенев (35,15% голосов). На довыборах в горсобрание Курска был избран единоросс, директор ООО «Ваша безопасность» Олег Агибалов (30,24%). Вторыми на обоих довыборах стали представители ЛДПР, которые не смогли победить из-за относительно высоких результатов других оппозиционных кандидатов. На выборах глав районов неожиданностей не случилось: все три вакантные должности заняли единороссы. Мантуровский район возглавил Сергей Бочаров (72,12%), Горшеченский — Юрий Амерев (85,84%), и лишь новый глава Беловского района Николай Волобуев не смог преодолеть планку в 50% голосов, получив 44,41% (самовыдвиженцы Сергей Полторецкий и Олег Бабичев получили 27% и 25% соответственно). Ожидаемо избрался в Курский райсовет бывший глава района Владимир Рыжиков. Олег Мухин