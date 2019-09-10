Казахстану не дают дать угля

Казахстан и Киргизия обвинили Россию в том, что она фактически квотирует экспорт их угля на Украину. Эти страны поставляют свой уголь транзитом через Россию, которая с июня поставляет уголь в страну только по специальным разрешениям. В Минэкономики РФ считают проблему надуманной, утверждая, что Казахстан все равно не вывозит даже согласованные объемы. Спор может закончиться началом формального расследования против России в Евразийской экономической комиссии.

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) просит Казахстан и Киргизию предоставить информацию об издержках, с которыми они сталкиваются при транзите угля на Украину через территорию России, говорится в протоколе консультаций членов ЕЭС, с которым ознакомился “Ъ”. Сами консультации состоялись в конце августа. С 1 июня экспорт угля и отдельных видов нефтепродуктов на Украину из России осуществляется только по разрешениям, выдаваемым Минэкономики. При этом такие ограничения формально не касаются транзитных грузов.

Как следует из протокола, представитель палаты предпринимателей Казахстана «Атамекен» в ходе консультаций заявил, что Минэкономики РФ не согласовывает объемы поставок казахстанского угля, следующего транзитом через РФ на Украину.

«Атамекен» усматривает в действиях России нарушение договора и Таможенного кодекса о Евразийском экономическом союзе.

Кроме того, у казахстанского бизнеса нет информации о том, на основании каких норм международного права, союзных договоров и соглашений министерство квотирует угольный экспорт. Как следует из протокола, потери понесла и Киргизия, чей торговый оборот с Украиной с июня сократился на 50%. Начальник главного управления экономической интеграции Минэкономики Белоруссии Алексей Мацевило также назвал действия России неправомерными.

Представитель Минэкономики РФ, следует из протокола, ответил на это, что 3 июня Россия и Казахстан договорились о порядке взаимодействия по согласованию поставок транзитных товаров через Россию на Украину. Казахстанские железные дороги предоставляют в РЖД заявки, которые затем направляются в Минэкономики. После согласования с «заинтересованными органами власти и утверждения правительством РФ» министерство сообщает заявителям квоты на вывоз продукции из России на Украину. При этом представитель Минэкономики признал, что с июля не все заявки Казахстана согласовываются полностью: в июле при заявке в 87 тыс. тонн согласовано 85 тыс. тонн, в августе при заявке в 254 тыс. тонн согласовано только 87 тыс. тонн. Такие же объемы будут согласованы и на сентябрь, следует из протокола, хотя власти Казахстана хотят с сентября отгружать не менее 120 тыс. тонн. В Минэкономики обращают внимание, что компании Казахстана все равно не вывозят даже одобренные объемы: в июле вывезено 32 тыс. тонн, а в августе планировалось к вывозу 80 тыс. тонн.

«У казахстанских компаний имеются планы по увеличению экспорта угля и угольного концентрата, но действующий механизм согласования транзита через территорию РФ эти планы реализовать не позволяет. Дело в том, что имеется негласная установка не допускать увеличения объемов, поэтому фактически российским министерством "зафиксированы" августовские объемы, около 86 тыс. тонн, а казахстанские угольщики планировали их существенно увеличить»,— заявил “Ъ” заместитель исполнительного директора Ассоциации горнодобывающих и горно-металлургических предприятий страны Максим Кононов.

“Ъ” уже писал, что прямые поставки российского угля на Украину в июне рухнули на 85%. В июле экспорт вырос в три раза, до 400 тыс. тонн, но в сравнении с июлем прошлого года отгрузки ниже на 50% (см. “Ъ” от 9 сентября).

В Евразийской экономической комиссии отказались от комментариев.

По словам источника “Ъ”, знакомого с ситуацией, подобная дискуссия носит предварительный характер. Теперь Казахстан и Киргизия должны представить данные о потерях из-за действий РФ, после чего будет решено, начнется ли против России официальное расследование.

Но даже в таком случае его итогом может стать лишь выдача рекомендаций России, говорит собеседник “Ъ”. В Минэкономики не ответили на запрос “Ъ”.

Борис Красноженов из Альфа-банка утверждает, что Казахстан, не имеющий выхода к морю, объективно сталкивается с профицитом угля на внутреннем рынке. Энергетический уголь из Экибастузского угольного бассейна в основном исторически отгружается на российский рынок, но из-за низкой калорийности и высокой зольности (до 30–40%, что выше содержания золы в угле с месторождений Донбасса) прибыльно продать его на Украину при текущих ценах «может быть проблематично», считает эксперт. «Если мы говорим об антрацитах или премиальных марках энергетических углей, где транспортное плечо играет меньшую роль, то возможны варианты поставок в Украину через Белоруссию»,— полагает господин Красноженов.

Евгений Зайнуллин; Александр Константинов, Нур-Султан