Поставкам угля на Украину разрешили упасть

Как выяснил “Ъ”, поставки российского угля на Украину в июне, после введения правительством РФ разрешительного порядка экспорта, рухнули на 85%. Большинство традиционных российских экспортеров на этом направлении прекратили отгрузки, но, похоже, они были как минимум частично перенаправлены обходным путем через Белоруссию. Эксперты считают, что российские компании в условиях текущих низких цен на уголь и дальше будут искать возможности непрямого экспорта на Украину.

Экспорт российского угля на Украину в июне сократился в сравнении с тем же месяцем 2018 года на 85,3%, или на 750 тыс. тонн,— до 129,3 тыс. тонн, следует из данных ЦДУ ТЭКа, с которыми ознакомился “Ъ”. В целом за полгода поставки сократились на 11,1%, или 556 тыс. тонн,— до 4,9 млн тонн. Таким образом, за январь—май поставки угля на Украину росли, и только динамика июня перечеркнула этот тренд.

С 1 июня российские компании обязаны ежемесячно получать разрешения правительства РФ на вывоз угля. Меры стали ответом на ограничения Киева по импорту российских товаров, введенные в апреле. В Минэкономики, которое отвечает за выдачу разрешений, говорили, что перечень компаний и объемы поставок ежемесячно пересматриваются. Накануне начала отгрузок по новому принципу замминистра энергетики РФ Анатолий Яновский уточнял, что заявки «подали все желающие», причем объемы оказались «кратно больше того, что было всегда».

Однако, как следует из данных ЦДУ ТЭКа, в июне большинство крупнейших экспортеров либо вообще прекратили поставки, либо снизили их в несколько раз. В первом полугодии крупнейшими поставщиками угля на Украину были шахтоуправление «Садкинское» (600 тыс. тонн), входящее в «Южуголь», шахтоуправление «Обуховское» украинского энергохолдинга ДТЭК (684 тыс. тонн), «Кузбассразрезуголь» (595 тыс. тонн), ТАЛТЭК (555 тыс. тонн), «Ресурс» (491 тыс. тонн), Распадская угольная компания (448 тыс. тонн). Уголь вывозился с шахт Ростовской и Кемеровской областей. В июне объемы среди названных компаний сохранились у «Садкинского» (67,2 тыс. тонн), «Распадской» (38,3 тыс. тонн) и «Ресурса» (12 тыс. тонн), остальные игроки остановили поставки.

В Минэкономики и угольных компаниях не ответили на запросы “Ъ”. Собеседник “Ъ” в правительстве рассказал, что информация о торговых отношениях с Украиной «проходит по закрытой линии». При этом директор «Промугольсервиса» Елена Дробина в июне заявляла, что «по состоянию на 13 июня у компаний не было четкой информации о принципах получения разрешений и возможных объемах поставок». Тогда на совещании в Кемерово по вопросам транспортировки угля она также говорила, что металлурги Украины уже разместили заказы у других поставщиков из США и Канады.

Тем не менее говорить о масштабном падении угольного экспорта из России на Украину следует с определенными оговорками, так как поставки перенаправляются, судя по статистике, в Белоруссию. По данным Белстата, в 2018 году экспорт каменного угля на Украину увеличился в 946 раз, до 588,5 тыс. тонн, импорт из России вырос вдвое. За первое полугодие этого года экспорт российского угля в Белоруссию, по данным ЦДУ ТЭКа, вырос в 4,5 раза, до 951,3 тыс. тонн. Больше всех наращивает поставки «Кузбассразрезуголь» — в 35 раз, до 290 тыс. тонн.

Однако вряд ли отгрузки через Белоруссию полностью компенсировали сокращение прямых поставок. В июне по России в целом железнодорожная погрузка угля упала на 7%, до 27,6 млн тонн, что в ОАО РЖД связывали в том числе со снижением поставок на Украину. В конце июля «Интерфакс» сообщал, что Луганская ТЭЦ, находящаяся на подконтрольной Киеву территории, перешла на использование газа из-за невозможности получить уголь из РФ. Собеседники “Ъ” в отрасли рассказывают, что не вывезенный уголь уходит на внутренний рынок, перераспределить его на другие экспортные направления пока не получается.

По словам Максима Худалова из АКРА, в преддверии ввода новых правил экспорта Белоруссия активно наращивала поставки на Украину. «Есть подозрение, что большая часть российского угля теперь поступает на Украину через Белоруссию. Тем не менее Луганская ТЭС перешла на газ, так что какое-то снижение поставок все же имело место»,— комментирует аналитик. По его мнению, ситуация на рынке угля сейчас такова, что едва ли какие-то российские угольные компании захотят отказаться от украинских потребителей, поэтому «все крупные игроки должны окольными путями все-таки продолжать отгрузки».

Евгений Зайнуллин