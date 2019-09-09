Российский уголь адаптируется к Украине

Поставки российского угля на Украину, которые с июня идут только по специальным разрешениям, в июле выросли в три раза, до 400 тыс. тонн, по сравнению с предыдущим месяцем на фоне роста отгрузок крупных экспортеров. Тем не менее отгрузки в июле на 50% ниже, чем в прошлом году, а в целом с начала года отставание экспорта по сравнению с 2018 годом составляет 1 млн тонн. Аналитики говорят, что снижение поставок российского угля влияет на украинскую металлургию, которая сократила производство кокса и вследствие этого выплавку стали и чугуна.

В июле российские угольные компании поставили на территорию Украины 394,8 тыс. тонн угля, следует из данных ЦДУ ТЭКа. Это в три раза больше, чем в июне, когда отгрузки стали возможны только по разрешениям правительства РФ. Такой режим был введен в качестве ответной меры на апрельские ограничения Киева по импорту российских товаров.

Несмотря на рост экспорта месяц к месяцу, относительно июля 2018 года поставки серьезно снизились — на 51,6%.

В июне экспорт падал на 85%, а за январь—июль российские угольщики недопоставили на Украину 1 млн тонн относительно того же периода 2018 года (падение на 15,3%, до 5,2 млн тонн).

Основными российскими экспортерами в июле были «Ресурс» (101,3 тыс. тонн), шахтоуправление «Садкинское» (66 тыс. тонн), «Распадская» (49,82 тыс. тонн). «Кузбассразрезуголь», являвшийся одним из крупнейших поставщиков до ввода новых правил экспорта, но приостановивший отгрузки в июне, направил первую партию объемом 36,3 тыс. тонн. «Сибантрацит» также отгрузил первую с июня партию объемом 10,5 тыс. тонн.

Собеседники “Ъ” среди угольных компаний отказываются говорить о том, как работает механизм согласования заявок на поставки угля на Украину. «Причины политические, есть задача сократить объемы. Экономических причин искать не стоит»,— полагает один из собеседников “Ъ”. В Минэкономики не комментируют вопросы украинского экспорта.

По данным Минэнерго Украины, запасы угля на складах ТЭЦ на начало сентября составляют 688,4 тыс. тонн, что в 2,2 раза ниже прошлогодних показателей. Украинский энергохолдинг ДТЭК вынужден закупать южноамериканский уголь. Старший аналитик Dragon Capital Денис Саква рассказывает, что сокращение поставок угля из России привело к снижению производства кокса. «Если в мае было произведено 917 тыс. тонн, то в июне — 769 тыс. тонн, в июле — 798 тыс. тонн. Соответственно, упала выплавка чугуна и стали с 1,8 млн тонн в мае до 1,6 млн тонн в июне и 1,7 млн тонн в июле»,— говорит господин Саква. По его информации, в августе выплавка стали увеличилась до 1,9 млн тонн, что может быть связано с ростом поставок угля из России или увеличением импорта из других стран.

Тем временем публичное недовольство новым порядком поставок на Украину выразили угольщики Казахстана.

По словам заместителя главы Ассоциации горнодобывающих и горно-металлургических предприятий (АГМП) Максима Кононова, с июля по сентябрь казахстанские компании дали заявки на транзит через Россию на Украину 584,12 тыс. тонн угля, а Минэкономики разрешило лишь 40% — 233,5 тыс. тонн. Россия является основным экспортным направлением для угля Казахстана.

По словам Максима Худалова из АКРА, проблемы с поставками на Украину испытывают в основном небольшие игроки. «Из того, что мы слышим, по рядовым маркам типа Г, Д и СС можно грузить без разрешения. Проблема только с качественными марками Т и А,— говорит эксперт.— Я склонен в этом видеть скорее нерасторопность министерства в части работы с динамичным рынком, нежели продуманную политику. Крупные игроки поставляют через Белоруссию». Максим Худалов также полагает, что низкие запасы угля на украинских ТЭЦ связаны с тем, что часть генерации переведена на газ и «по итогам двух месяцев летнего периода говорить о катастрофе для угольной генерации Украины рано».

Евгений Зайнуллин