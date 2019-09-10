Отечественные турбины протестируют в Кашире

Минэнерго считает, что наименее накладным для энергорынка вариантом строительства ТЭС на новых экспериментальных турбинах является строительство газовой ТЭС мощностью 1,4 ГВт в Каширском районе Московской области. CAPEX этого проекта, по оценке министерства, составит около 100 млрд руб. «Совет рынка» оценивает общую нагрузку на рынок в 200 млрд руб. При альтернативных вариантах размещения проект придется дробить на две-три мелкие станции, что поднимает совокупный CAPEX проекта примерно на 30%.

Минэнерго проанализировало варианты строительства и размещения ТЭС на пилотных образцах газовых турбин большой мощности (ГТБМ) «Силовых машин» Алексея Мордашова. Как следует из письма министерства в «Совет рынка» (регулятор энергорынков) от 10 июня (есть у “Ъ”), наиболее оптимальным с точки зрения нагрузки на энергорынок стал вариант строительства одной ТЭС мощностью 1,4 ГВт в Каширском районе Московской области. Предварительный CAPEX этого проекта может составить 100,1 млрд руб., удельная стоимость строительства — 73,4 тыс. руб. за кВт установленной мощности.

Сам «Силмаш» уже сообщал, что договорился о строительстве с властями Московского региона, но пока, как сообщили “Ъ” в компании, правительство не приняло решения.

РФ открывает для отечественного энергооборудования рынок объемом до 1,9 трлн руб., запуская программу модернизации старых ТЭС. Участие в программе требует максимальной локализации ГТБМ. Своих технологий у РФ нет, единственным производителем таких машин в стране является СП Siemens и «Силмаша» — СТГТ, но горячая часть у турбин СП импортная.

Попытка реанимации российской ГТД-110-М консорциумом «Роснано», «Интер РАО» и ОДК «Ростеха» пока не привела к удачным результатам, опытно-промышленная эксплуатация этой машины должна завершиться до конца года. О намерении разработать свою турбину заявлял «Силмаш», «Газпром энергохолдинг» обсуждает локализацию с немецкой Siemens, «Интер РАО» — с американской GE. Глава «Интер РАО» Борис Ковальчук в конце июня просил Минэнерго дать шанс всем участникам рынка поставлять оборудование на экспериментальную ТЭС, включая российские турбины ОДК и локализованные машины GE и Siemens. Чтобы исключить риски малого спроса по программе модернизации, правительство разрешило «Силмашу» построить отдельную ТЭС по дорогостоящему механизму конкурентного отбора мощности новой генерации (КОМ НГ).

Предполагается, что на развитие технологий ГТБМ бюджет выделит 7 млрд руб., другую половину средств инвестор должен найти самостоятельно.

Согласно письму Минэнерго, на ТЭС планируется установить восемь газовых турбин мощностью 60–80 МВт и 150–170 МВт (4*4), всего планируется построить шесть энергоблоков. Годовой объем газопотребления ТЭС — 2000 млн кубометров. При этом в первые три года работы возможны вынужденные остановки оборудования, которые облагаться штрафом не будут.

Строительство одной ТЭС мощностью 1,4 ГВт возможно только в Московском регионе — речь идет о площадке вблизи Каширской ГРЭС «Интер РАО» (1,3 ГВт), также есть площадка ГРЭС-3 ГЭХа, но меньшей мощности (548 МВт) в Электрогорске. Если этот вариант не будет принят, то придется строить две или три ТЭС меньшей мощности.

Строительство возможно также в Суворовском энергорайоне Тульской области (район размещения Щекинской ГРЭС), в Краснодаре, в районе размещения Верхнетагильской ГРЭС «Интер РАО» в Свердловской области, Миасско-Златоустовском энергорайоне Челябинской области, где находится Троицкая ГРЭС ГЭХа.

Если строить две ТЭС, одна из которых на 1 ГВт будет размещена в Каширском районе, другая — на 400 МВт в одном из перечисленных энергорайонов, суммарный CAPEX проектов вырастет на 23%, до 122,9 млрд руб., при строительстве трех отдельных ТЭС CAPEX поднимается на 30%, до 129,6 млрд руб.

В Минэнерго “Ъ” сообщили, что анализ последствий строительства ТЭС на экспериментальных турбинах еще не завершен. По оценке «Совета рынка», нагрузка на энергорынок при строительстве большой ТЭС в Каширском районе составит 198 млрд руб. до 2035 года, 229 млрд руб. до 2050 года.

У старшего аналитика по электроэнергетике Центра энергетики МШУ «Сколково» Юрия Мельникова вызывает сомнения сам подход к созданию концепции сооружения экспериментальной ТЭС, тем более что самой турбины пока нет. На данный момент, по его мнению, трудно говорить не только о стоимости, но и о техпараметрах, сроках начала проектирования и ввода в эксплуатацию — они носят оценочный характер, ошибки могут составить десятки процентов. Оптимальным вариантом, по его мнению, могло бы стать сооружение экспериментального стенда, на котором новые ГТУ могли бы испытываться с минимальными капзатратами и влиянием на энергосистему.

Татьяна Дятел