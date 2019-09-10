Ольга Пилипенко избрана депутатом Госдумы от Орловской области

Кандидат от «Единой России», ректор опорного Орловского госуниверситета (ОГУ) имени Тургенева Ольга Пилипенко победила на довыборах депутата Госдумы от региона. При явке в 45,54% голосов госпожа Пилипенко набрала 53,62%. Мандат депутата Госдумы от региона стал вакантным в начале апреля после смерти в возрасте 69 лет экс-директора ФСБ Николая Ковалева.Госпожа Пилипенко сказала “Ъ-Черноземье”, что результат голосования соответствует ее ожиданиям: «Была проведена серьезная предвыборная кампания, я встретилась практически с тысячами коллективов — в районах, сельских поселениях, муниципальных округах». Госпожа Пилипенко связала «серьезную конкурентную борьбу» с партийной принадлежностью губернатора-коммуниста Андрея Клычкова.

С поста ректора ОГУ она планирует уйти «после подтверждения мандата». Ранее избирательная комиссия области отменила результаты голосования на трех участках — двух в Хотынецком районе и одном в Залегощенском. Как пояснила “Ъ-Черноземье” глава комиссии Людмила Маркина, материалы по всем трем эпизодам направлены в правоохранительные органы. Ольга Пилипенко в беседе с “Ъ-Черноземье” опровергла появившуюся информацию о возможных вбросах в ее пользу: «Это не от нашей партии, по крайней мере, я об этом не знала. Везде есть недоброжелатели, есть те люди, которые создают проблемы. Со стороны наших оппонентов тоже были зафиксированы нарушения».

Андрей Прах, Олег Мухин