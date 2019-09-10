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Ольга Пилипенко избрана депутатом Госдумы от Орловской области

Коммерсантъ (Воронеж) от

Кандидат от «Единой России», ректор опорного Орловского госуниверситета (ОГУ) имени Тургенева Ольга Пилипенко победила на довыборах депутата Госдумы от региона. При явке в 45,54% голосов госпожа Пилипенко набрала 53,62%. Мандат депутата Госдумы от региона стал вакантным в начале апреля после смерти в возрасте 69 лет экс-директора ФСБ Николая Ковалева.Госпожа Пилипенко сказала “Ъ-Черноземье”, что результат голосования соответствует ее ожиданиям: «Была проведена серьезная предвыборная кампания, я встретилась практически с тысячами коллективов — в районах, сельских поселениях, муниципальных округах». Госпожа Пилипенко связала «серьезную конкурентную борьбу» с партийной принадлежностью губернатора-коммуниста Андрея Клычкова.

С поста ректора ОГУ она планирует уйти «после подтверждения мандата». Ранее избирательная комиссия области отменила результаты голосования на трех участках — двух в Хотынецком районе и одном в Залегощенском. Как пояснила “Ъ-Черноземье” глава комиссии Людмила Маркина, материалы по всем трем эпизодам направлены в правоохранительные органы. Ольга Пилипенко в беседе с “Ъ-Черноземье” опровергла появившуюся информацию о возможных вбросах в ее пользу: «Это не от нашей партии, по крайней мере, я об этом не знала. Везде есть недоброжелатели, есть те люди, которые создают проблемы. Со стороны наших оппонентов тоже были зафиксированы нарушения».

Андрей Прах, Олег Мухин


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