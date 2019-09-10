Инфраструктура вместо оборонки

В Международном валютном фонде (МВФ) предприняли попытку оценить влияние перераспределения бюджетных расходов на имущественное неравенство. Уменьшение трат на оборону и здравоохранение в пользу соцзащиты и инфраструктурных проектов оказалось способно снизить имущественное неравенство в условиях дефицита ресурсов, тогда как эффект дополнительных расходов на образование проявлялся лишь в долгосрочной перспективе. Однако рецепт справедлив лишь для благополучных стран с низким риском конфликта и развитыми институтами, признают в МВФ.

Задачей исследования «Перераспределение госрасходов для уменьшения имущественного неравенства: сработает ли это?» экономиста Международной финансовой корпорации (IFC) Дьенебы Думбия и старшего экономиста МВФ Тидиане Кинда было проследить, как расстановка приоритетов в расходах бюджета при сохранении их общего объема влияет на доходы населения. Для этого они использовали панель данных по 83 странам из всех доходных групп. В 2000-х годах и в развитых, и в развивающихся странах отмечалось сокращение доли инфраструктурных и оборонных расходов, тогда как расходы на здравоохранение росли. При этом доля трат на соцзащиту росла лишь во второй группе, а в первой оставалась неизменной.

Рост неравенства в последние десятилетия в развитых и развивающихся странах связывался с влиянием целой группы факторов — от технологического прогресса до снижения предельных ставок подоходного налога и либерализации на товарных рынках и рынках факторов производства.

На фоне растущего запроса общества на перераспределение доходов, фиксируемого соцопросами, правительства нуждаются в эффективной политике по борьбе с неравенством, отмечают в МВФ.

Традиционно основным инструментом влияния на этот процесс считается фискальная политика — но ряд исследований, и в том числе свежая работа МВФ, показывает, что госрасходы, особенно в форме социальных льгот, могут оказывать больший перераспределительный эффект, чем налоги.

При этом потенциал наращивания госрасходов во многих странах ограничен высоким уровнем госдолга и отсутствием пространства для фискальных маневров после мирового финансового кризиса. В развитых экономиках (особенно в Европе) и без того высокий уровень госрасходов соседствует со столь же высоким уровнем налогов, а развивающиеся страны, напротив, часто не могут достичь потенциала своих налоговых доходов — и поиск новых ресурсов становится проблемой для обеих групп.

Авторы рабочего доклада отмечают, что в целом более высокие госрасходы ассоциировались с более низким уровнем неравенства располагаемых доходов населения. Увеличение соотношения общих расходов к ВВП на один процентный пункт (п. п.) приводило к сокращению неравенства на 0,8–1%. Дополнительные расходы на соцзащиту и инфраструктуру оказались связаны с сокращением неравенства, тогда как для оборонных расходов и здравоохранения эффект был обратным. Повышение расходов на 1 п. п. по первым двум статьям приводило к снижению коэффициента Джини на 0,3% и 0,8%, а по вторым — к повышению на 0,6% и 0,5% соответственно.

Эффект от перераспределения бюджетных потоков в пользу соцзащиты и инфраструктуры оказывался сильнее, если оно было связано с сокращением расходов на оборону и здравоохранение.

Так, каждый процентный пункт, отнятый у «оборонки» в пользу соцзащиты, сокращал неравенство на 0,5%, а инфраструктуры — на 0,9%. Перераспределение инфраструктурных фондов и соцзащиты в сторону других расходных статей способствовало лишь росту неравенства, сокращение же расходов на образование снижало его лишь в случае, если высвобождаемые средства направлялись на инфраструктурные инвестиции. Учитывая, что с 1970 по 2010 год коэффициент Джини рос в среднем на 5,6% в год, перераспределение госрасходов могло компенсировать около четверти общего эффекта, отмечают в МВФ.

Негативное влияние на уровень неравенства дополнительных трат на здравоохранение может объясняться тем, что, хотя они и способствуют росту производительности, основным выгодоприобретателем становятся не беднейшие слои населения, а городской средний класс, что лишь увеличивает расслоение. Впрочем, в долгосрочной перспективе увеличение расходов на образование (и в меньшей степени на медицину) за счет «оборонки» все же способствует сокращению неравенства, отмечают в МВФ. В то же время показанные в работе МВФ эффекты отчетливо проявляются лишь для благополучных стран с низким риском конфликтов и сильными институтами. Это может отражать непропорционально сильное негативное влияние конфликтов и политической нестабильности на наиболее бедные и уязвимые слои населения, полагают исследователи.

Надежда Краснушкина