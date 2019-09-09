«Слышно было даже в Марьино» Прошло двадцать лет со дня теракта на улице Гурьянова

20 лет назад был взорван девятиэтажный дом №19 на улице Гурьянова в Москве. По официальной версии, 106 человек погибло, пострадало 690. Через четыре дня в Москве снова был взорван дом — на Каширском шоссе погибло 124 человека, семь получили ранения. В понедельник жители района и родственники пострадавших пришли к мемориалу на улице Гурьянова, чтобы почтить память погибших.

На месте взрыва через два года после теракта построили четыре одинаковых двадцатипятиэтажных дома. Возле них поставили мемориал — площадку, окруженную клумбами, и памятник. Через дорогу возвели церковь. В двадцатую годовщину теракта, в ночь на 9 сентября, его жертвы собрались на площади, поэтому днем, когда на Гурьянова снова собрались жители района, у памятника уже лежали горки красных и белых гвоздик и стояли букеты.

Днем у мемориала собрались в основном немолодые женщины. Многие из тех, кто был в ночь теракта в районе Печатники, вспоминают, как двадцать лет назад услышали взрыв, а наутро пришли к груде обломков. «Слышно было даже в Марьино»,— рассказала “Ъ” пришедшая к мемориалу со своей дочкой жительница соседней улицы. «Мы живем на Шоссейной улице, а слышали взрыв. Рано утром пришли сюда»,— рассказала “Ъ” сотрудница детского сада Елена Любчец. Она вспомнила, как у ее коллеги, жившей в доме №19, обвалился балкон, взрывной волной выбило стекла.

Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

Помощница муниципального депутата раздавала собравшимся красные гвоздики для возложения к мемориалу. В три часа, когда дети начали выходить из школы через дорогу, на площадке объявили минуту молчания. Потом глава муниципального округа Печатники Игорь Давидович произнес речь, под музыку девушка стала читать свои стихи, которые она «посвятила трагедии». В этот момент на площадку, опираясь на костыль, вышла сгорбленная старушка с коляской. Она, не поднимая глаз из-под белой панамы и не обращая внимания на происходящее, двинулась в сторону чиновника.

«У меня здесь погибли невестка, сын и их мальчик и девочка, их бульдозером здесь собирали,— пытаясь перекричать музыку, сказала ему женщина.— Паленым мясом воняло — все было перемешано с цементом. Четыре контейнера отправили в трупохранилище».





Он понимающе кивал, а когда женщина закончила, подарил букет гвоздик. В этот момент собравшиеся уже начали подносить к памятнику цветы. «Я несколько лет добивалась, чтобы они захоронили наших детей и внуков на Ваганьковском кладбище, где наши предки захоронены, мы коренные москвичи,— рассказала “Ъ” старушка в панаме, которая представилась Людмилой Александровной.— Но прокурор Москвы тогда мне сказал: зачем вам это надо? Мой муж фронтовик, я попросила центральную похоронную службу сделать ему к 9 мая подарок — нам отказали, я похоронила фотографии на Ваганьково и поставила памятник. Теперь-то уже что, двадцать лет прошло».

Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

По словам Людмилы Александровны, сын переехал на улицу Гурьянова в 1993 году: «Сначала они с нами жили в Крылатском, но в 93-м у нашего дома бандиты взорвали машину, а летом у дома пацаны стреляли из пистолетов. Поэтому сын решил, что в Печатниках будет тише, и они переехали сюда на восьмой этаж». «Я последний раз сюда прихожу, мне без года 90 лет»,— сказала Людмила Александровна и, осмотревшись и не найдя знакомых, направилась к церкви.

Игорь Давидович уже обсуждал прошедшие выборы. У памятника с букетом гвоздик фотографировалась женщина. Юлия, стоявшая в стороне от всех, рассказала “Ъ”, как приехала помогать разгребать завалы на рассвете 9 сентября.

«Я тогда проходила практику в учреждении коммунального хозяйства в Марьино. Всех направили в Печатники: мы помогали забирать вещи, организовывали транспорт,— вспоминала она.— Я никогда не забуду мужчину, который вышел в магазин, вернулся, а дома нет и семьи нет. Он просто лег на землю и плакал».

Напомним, что теракт на улице Гурьянова был частью серии терактов, произошедших в Москве, Волгодонске, Буйнакске с 4 по 16 сентября 1999 года. По версии следствия, их организовали террористы Эмир аль-Хаттаб и Абу Умар, нанявшие северокавказских боевиков.

Елизавета Михальченко