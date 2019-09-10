«Капиталъ» уходит из розницы

«Капиталъ Управление активами», входящая в одну из старейших групп управляющих компаний (УК), сменила владельца. Покупателем компании, а также трех интервальных инвестфондов выступил «Альфа-Капитал», который собирается сохранить компанию и сконцентрировать на ней обслуживание состоятельных инвесторов. Как отмечают участники рынка, консолидация отрасли продолжится, поскольку небольшим компаниям в условиях жесткой конкуренции с крупными внутригрупповыми УК сложно удовлетворять регуляторным требованиям.

Как стало известно “Ъ”, в понедельник «Альфа-Капитал» заключил сделку о покупке УК «Капиталъ Управление активами» и трех интервальных паевых инвестиционных фондов с суммарными активами около 3 млрд руб. Продавцом выступил «ИФД-Капиталъ». Обе стороны сделки подтвердили ее заключение. В июле УК «Капиталъ» передала УК «Промсвязь» семь открытых ПИФов.

«Капиталъ Управление активами» входит в одноименную группу управляющих компаний (наряду с компаниями «Капиталъ» и «Капитал ПИФ»), работающих на рынке доверительного управления с 1999 года. Однако осенью прошлого года на фоне сжатия бизнеса акционеры группы начали переговоры о распродаже активов, которые летом 2019 года перешли в заключительную стадию (см. “Ъ” от 13 июня).

Стороны договора не раскрыли стоимость сделки.

По данным двух источников “Ъ”, знакомых с ходом переговоров, «Альфа-Капитал» заплатит около 200 млн руб.

Начальник управления продаж и маркетинга «Райффайзен Капитала» Константин Кирпичев оценивает сделку в два-три объема годового комиссионного вознаграждения за управление фондами (160–240 млн руб.). «Важны и другие условия, если есть понимание, что клиентская база не уйдет, если есть договоренность с компанией-продавцом, что переход будет максимально комфортным для пайщиков»,— отмечает господин Кирпичев. По слова источника “Ъ” на фондовом рынке, переговоры велись стратегическими инвесторами, которые дали понять, что не выйдут из фондов. По словам другого источника, по условиям договора предусмотрена защита от выхода из фондов таких клиентов. «В течение двух лет вознаграждение от управления фондами должно покрыть расходы на их покупку. В случае если этого не произойдет вследствие ухода клиентов, то "Капиталъ" обязуется вернуть деньги, уплаченные за фонды»,— отмечает собеседник “Ъ”.

Вместе с тем все опрошенные участники рынка признали, что расширение клиентской базы — это необходимая часть бизнеса. По словам управляющего партнера «Тринфико» Виталия Балановича, «для покупателя это один из способов привлечения активов на текущем рынке и увеличения доли присутствия в сегменте, для продавцов бизнеса — это возможность, например, избавиться от различных некомфортных для них ситуаций». Вместе с тем, как отмечает врио гендиректора УК «Открытие» Андрей Огородов, покупка розничной управляющей компании — сложный процесс с возможными рисками прошлой деятельности, уникальными процессами и собственным софтом, требующим поддержки.

Ранее «Альфа-Капитал» проявлял интерес только к открытым ПИФам.

Однако текущая сделка вписывается в стратегию развития компании в категории крупных состоятельных инвесторов. По состоянию на 31 июля 2019 года общие активы под управлением «Альфа-Капитала» составляют 382,8 млрд руб., из них 332,4 млрд руб.— активы физлиц. «За первое полугодие 2019 года по направлению бизнеса "состоятельные клиенты" было привлечено свыше 50 млрд руб.»,— отмечает гендиректор компании Ирина Кривошеева. Лицензию новой УК в «Альфа-Капитале» сдавать не собираются. «Мы рассматриваем возможность выделения в отдельную компанию бизнеса, связанного с альтернативными инвестициями для квалифицированных состоятельных инвесторов»,— отмечает госпожа Кривошеева.

Участники рынка не исключают дальнейшей консолидации отрасли. По словам управляющего директора по рейтингам страховых и инвестиционных компаний агентства «Эксперт РА» Алексея Янина, это связано с тем, что на рынке все меньше возможных источников дохода. «Концепция ИПК не заработала, накопительные пенсии заморожены, НПФ предпочитают держать пенсионные накопления и резервы под контролем "своих" УК»,— отмечает господин Янин. Как отмечает гендиректор «ТКБ Инвестмент Партнерс» Владимир Кириллов, с каждым годом регуляторные требования ужесточаются, что ведет к удорожанию обслуживания бизнеса. «В таких условиях небольшие компании вынуждены либо объединяться в рамках одной группы, либо сдавать лицензии, либо искать покупателя»,— резюмировал господин Кириллов.

Виталий Гайдаев