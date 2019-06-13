Рейтинги давят на «Капиталъ»

Управляющие компании из группы компаний (ГК) «Капиталъ Управление активами» в последние дни потеряли самые высокие рейтинги от «Эксперт РА». Сокращение вознаграждения на фоне сжатия бизнеса, низкая рентабельность оказали влияние на оценку агентства. Участники рынка считают, что компании потребуется значительная перестройка бизнеса. В группе временем принятия стратегических решений называют август-сентябрь и не исключают варианта, при котором будет сдана часть лицензий.

В начале недели рейтинговое агентство «Эксперт РА» объявило о присвоении управляющей компании «Капиталъ» рейтинга на уровне А+ (на одну ступень ниже ранее действующего рейтинга А++). Это крупнейшая компания по объему активов в доверительном управлении (ДУ), входящая в ГК. Давление на оценку оказали невысокий размер вознаграждений по отношению к объему средств в ДУ, а также низкая операционная эффективность. К «негативным факторам» отнесена и низкая рентабельность капитала по чистой прибыли (1,6%). «В рамках методологии рентабельность капитала по чистой прибыли является одним из показателей, характеризующих эффективность деятельности УК»,— отмечает ведущий аналитик по страховым и инвестиционным рейтингам «Эксперт РА» Артем Афонин. Аналитики отмечают, что клиентская база компании характеризуется низкими показателями стабильности и диверсификации.

По данным «Эксперт РА», на конец 2018 года ГК, в которую входят компании «Капиталъ», «Капиталъ Управление активами» и «Капиталъ ПИФ», занимала 12-е место среди крупнейших компаний рынка ДУ (активы под управлением — 103 млрд руб.). За год активы снизились в 1,7 раза. При этом более 70% приходится на средства пенсионных фондов. По данным УК «Капиталъ», по итогам первого квартала активы под управлением достигли 70 млрд руб.

В последние дни агентство «Эксперт РА» поменяло рейтинги всем компаниям, входящим в группу, однако такое решение важно именно для УК «Капиталъ», которая управляет средствами НПФ. По словам гендиректора «Спутник — Управление капиталом» Александра Лосева, учредители управления указывают в своих правилах минимально допустимый уровень рейтинга. Как заявил источник “Ъ”, близкий к одному из клиентов УК, такое условие закреплено в требованиях к заключению договора ДУ, при этом решения о каких-либо изменениях будут приниматься отдельно.

ГК работает над решением возникших проблем. «Для снижения операционных расходов в прошлом году и в начале текущего года была проведена работа по оптимизации бизнеса, это позволило провести сокращения без негативного влияния на компанию. К тому же были снижены затраты на IT-направление, так как бизнес был переведен на новое программное обеспечение»,— отмечает гендиректор УК «Капиталъ» Константин Беликов. Также, по его словам, «в качестве основного сценария развития рассматривалось привлечение стратегического инвестора».

По словам нескольких собеседников “Ъ”, в конце прошлого года ГК вела переговоры о продаже бизнеса с Промсвязьбанком, АФК «Система», БКС, «ФК Открытие». В первых трех случаях рассматривали возможность продажи группы за капитал плюс 240–350 млн руб., в последнем случае банк был готов заплатить только капитал. В БКС, «Открытии» и Промсвязьбанке не стали комментировать ситуацию. В АФК «Система» рассматривают различные варианты «укрупнения бизнеса управляющей компании, как органического, так и неорганического». Однако, по данным собеседников “Ъ”, переговоры не увенчались успехом.

Участники рынка отмечают, что обновление бизнеса УК «Капиталъ» возможно, но сопряжено с трудностями. «Если группа сможет сопоставимо с ушедшими объемами бизнеса сократить административные расходы, отказаться от нерентабельных направлений бизнеса, это позволит сократить издержки»,— отмечает руководитель департамента финансовых рейтингов НРА Карина Артемьева. Вместе с тем, по словам управляющего директора УК «Открытие» Романа Соколова, «рыночный сегмент рынка ДУ средствами НПФ очень узок и конкурентен, поэтому заместить выбывающие объемы клиентских средств будет проблематично». Решением может стать развитие работы с другими категориями клиентов, в частности с розницей. «Сейчас возможно развивать розницу при наличии удаленных каналов продаж, в том числе используя маркетплейсы и витрины партнеров»,— отмечает гендиректор УК «Уралсиб» Ольга Сумина.

Один из собеседников “Ъ” не исключает и сдачи части лицензий для сокращения издержек. Такой вариант не исключался и в самой группе, заявил господин Беликов. «Мы ежегодно актуализируем стратегию в конце августа — начале сентября. Возможно, будут приняты новые решения по развитию бизнеса»,— резюмировал господин Беликов.

Виталий Гайдаев