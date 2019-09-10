Предприговорная агитация

Нижегородский райсуд выслушал последнее слово Сергея Воронова, которого вместе с ныне покойным лидером регионального отделения «Справедливой России» Александром Бочкаревым обвинили в особо крупном мошенничестве на выборах в думу Нижнего Новгорода в 2015 ­году. После смерти господина Бочкарева Сергей Воронов остался единственным, кому вменили обман коммерсанта Дмитрия Дзепы, заплатившего 5 млн руб. за проходное место в партийном списке «Справедливой России» в городскую думу. Подсудимый не признает вины, он настаивает, что доказательства по уголовному делу сфальсифицированы, деньги, заплаченные потерпевшим, пошли на избирательную кампанию партии, а свидетели дали оправдательные показания.



Политтехнолог Сергей Воронов, обвиняемый в особо крупном мошенничестве, выступил в Нижегородском райсуде в понедельник с последним словом. Его вместе с ныне покойным Александром Бочкаревым, который являлся бессменным лидером регионального отделения «Справедливой России», обвинили в обмане предпринимателя Дмитрия Дзепы. Бизнесмен заплатил обвиняемым 5 млн руб. за проходное место в партийном списке на муниципальных выборах в 2015 году. Господин Дзепа на суде и следствии заявил, что отдавал деньги в офисе партии на Театральной площади и в кафе «Белый парус» на Гребном канале тремя траншами, заняв необходимую сумму у матери с дочерью. Но депутатом он так и не стал: на одномандатном округе в Ленинском районе неожиданно для всех проиграл выборы другой кандидат Игорь Богданов, в результате ему отдали проходное место в партийном списке. Заручившись обещанием обвиняемых вернуть деньги в случае проигрыша на выборах, Дмитрий Дзепа два года вел с ними переговоры, но получил лишь 400 тыс. из 5 млн руб. и обратился в полицию. В мае подсудимый Бочкарев умер под домашним арестом от обширной тромбоэмболии на фоне лимфолейкоза, и его уголовное дело по нереабилитирующим основаниям было прекращено по ходатайству вдовы Натальи Калининой. Незадолго до смерти он вернул потерпевшему деньги наличными в зале суда, но тот насчитал еще 1,6 млн руб. процентов и теперь требует их с политтехнолога Воронова.

Обвинение в ходе прений сторон запросило подсудимому шесть лет лишения свободы со штрафом 1 млн руб. Представитель потерпевшего Александр Киреев по­просил для Сергея Воронова восемь лет и уплату процентов по гражданскому иску. Обвинение и потерпевшая сторона считают доказанной передачу обвиняемому средств за продажу мандата, а возврат денег — признаком сговора, поскольку, по закону, с избирательного счета кандидата финансы вернуться не могут. Затраты на агитацию с Дмитрием Дзепой никто не обсуждал, а тираж предвыборной газеты с небольшой статьей и фотографией потерпевшего стоил 900 тыс. руб. Показания секретаря бюро нижегородского отделения «Справедливой России» Татьяны Гриневич, вносившей деньги Дмитрия Дзепы на партийный счет по паспортам сотрудников штаба, обвинение считает надуманными, поскольку Сергей Воронов и Александр Бочкарев посвятили ее в свои планы, кроме того, господин Воронов является крестным отцом ребенка госпожи Гриневич. Полит­технолог не считает такое родство близким вопреки доводам прокуратуры и настаивает, что деньги пошли на финансирование общей кампании партии, включая кандидата Дзепу, который отказался участвовать в предвыборной гонке и на это время уехал.

Выступая с последним словом, Сергей Воронов заявил, что уголовное дело не расследовано должным образом, а свидетелей из числа однопартийцев никто не опрашивал по изложенным в обвинительном заключении фактам. ­Сами свидетели, настаивает обвиняемый, ничего не рассказали об обмане Дмитрия Дзепы и не видели, как он передавал политтехнологу деньги в кафе. Более того, политтехнолог настаивает, что коммерсант принес справороссам лишь два миллиона вместо заявленных им пяти, и деньги сразу ушли на финансирование кампании. Потерпевший Дзепа при этом прекрасно знал, что деньги нужны на партийные нужды и не являются платой за продажу ему депутатского мандата городской думы Нижнего Новгорода, указал подсудимый Воронов. Записи диалогов с ним и Александром Бочкаревым, сделанные потерпевшим и ставшие основными доказательствами по уголовному делу, он считает смонтированными. По словам обвиняемого, экспертизы по ним не проводились и доказательством тому служат невскрытые конверты с дисками, на которых содержатся записи переговоров и образцы голосов фигурантов дела. Свидетели обвинения и защиты в суде показали, что никаких денег они не видели, а в кафе «Белый парус» обсуждали мастер-классы тайского врача, приглашенного в местную больницу и прооперировавшего Дмитрия Дзепу. Наконец, само обвинительное заключение прокуратуры подсудимый Воронов назвал голословным и во многом построенным на предположениях и неверной трактовке свидетельских показаний. Обязательства перед подсудимым признала партия, она же и вернула деньги, предоставленные членом партии нижегородским отельером Дмитрием Володиным, настаивал Сергей Воронов. Он попросил суд оправдать его за отсутствием состава преступления.

Реплика обвинения по этому поводу прозвучит в суде 30 сентября. Дата вынесения приговора Сергею Воронову пока не назначена.

Роман Рыскаль