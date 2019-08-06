Торговле мандатом нашли оправдание

Адвокат нижегородского полит­технолога Сергея Воронова, обвиняемого в мошенничестве, просит суд оправдать подзащитного. В прениях сторон Анна Кузьмина заявила, что считает недоказанным тот факт, что Сергей Воронов и покойный лидер нижегородских справороссов Александр Бочкарев обещали за 5 млн руб. однопартийцу Дмитрию Дзепе обеспечить победу на выборах в городскую думу в 2015 году. ­Защитник указала, что потерпевший путался в показаниях, а записи переговоров между ним и обвиняемыми могли быть смонтированы. Ранее обвинение попросило приговорить Сергея Воронова к шести годам колонии и штрафу в один миллион. Дмитрий Дзепа настаивает на более суровом наказании — восьми годах колонии и выплате 1,6 млн руб. процентов за пользование его деньгами.



В Нижнем Новгороде продолжились прения сторон по резонансному делу политтехнолога Сергея Воронова, которого вместе с умершим лидером НРО «Справедливая Россия» Александром Бочкаревым обвинили в особо крупном мошенничестве. По версии следствия, на выборах в городскую думу в 2015 году они обманули кандидата Дмитрия Дзепу, пообещав ему проходное место в партийном списке за 5 млн руб. и возврат 4,5 млн руб. в случае неудачи. Заняв деньги у матери и дочери, потерпевший передал 2 млн руб. подсудимым в офисе партии незадолго до выборов, остальную сумму вручил Сергею Воронову в кафе «Белый парус» на набережной Гребного канала. Но думское кресло в итоге досталось другому кандидату Игорю Богданову. ­Оставшись без денег, потерпевший два года пытался вернуть оговоренную сумму, но получил лишь 400 тыс. и обратился в полицию. Во время судебного следствия 24 мая лидер справороссов Александр Бочкарев умер от обширной тромбоэмболии легочной артерии на фоне лимфолейкоза, просидев более года под домашним арестом. По ходатайству его вдовы Натальи Калининой уголовное дело господина Бочкарева было прекращено по нереабилитирующим основаниям. Незадолго до смерти обвиняемый отдал Дмитрию Дзепе 4,6 млн руб. наличными в зале суда, но потерпевший насчитал еще 1,6 млн руб. процентов за пользование деньгами. Эту сумму он теперь требует взыскать с политтехнолога Сергея Воронова. После смерти Александра Бочкарева Дмитрий Дзепа перестал появляться на судебных заседаниях, доверив представлять свои интересы адвокату Алексею Кирееву.

Неделю назад господин Киреев в прениях потребовал приговорить Сергея Воронова к восьми годам колонии и взыскать проценты по гражданскому иску. Государственный обвинитель Сергей Шаров просил для подсудимого шесть лет и штраф в миллион рублей.

В понедельник в прениях выступила адвокат Анна Кузьмина, попросившая суд оправдать Сергея Воронова. Госпожа Кузьмина доказывала, что уголовное дело политтехнолога Воронова было инициировано с нарушениями, а основные доказательства — аудиозаписи разговоров потерпевшего с подсудимыми — смонтированы. По словам адвоката, Дмитрий Дзепа несколько раз переносил записи с телефона и диктофона на компьютер, конвертировал их в другой формат, что может говорить о попытке скрыть следы монтажа файлов. Начальные файлы, отметила защитник, никто не проверял, а следственная экспертиза записей была выполнена с нарушениями: аудиофайлы вместо независимой организации исследовал экспертно-криминалистический отдел СУ СК РФ по Нижегородской области, а три фоноскопических экспертизы не проводились. Свидетельством тому защитник назвала то, что конверты с дисками, на которых содержатся записи переговоров и образцы голосов фигурантов дела, не имеют признаков вскрытия печатей. Кроме того, Анна Кузьмина напомнила, что Дмитрий Дзепа, давая показания, не смог вспомнить, когда создавал файлы и сами обстоятельства переговоров с подсудимыми. Более того, господин Дзепа путался в основных своих показаниях, добавила адвокат: «Сначала он заявил, что деньги у него просили за проходное место в списке, затем стал утверждать, что оплатил неисключение его из списков, но в итоге начал убеждать суд в том, что покупал депутатский мандат и с самого начала воспринимал это как коммерческую сделку». Однако исключить кандидата из списков незадолго до голосования никто не мог, поскольку подобные решения принимаются в центральном аппарате партии, и повлиять на это решение Александр Бочкарев не мог.

Требование денег у потерпевшего подсудимый Воронов объяснил обязательствами каждого кандидата финансировать свою кампанию. Средства Дмитрия Дзепы пошли на оплату предвыборной газеты, а принесенные им в офис партии 2 млн руб. секретарь бюро нижегородского отделения Татьяна Гриневич внесла на партийный счет по паспортам однопартийцев. Других денег у Дмитрия Дзепы подсудимые, по их словам, не брали. Свидетели показали в суде, что ничего не знали о договоренностях сторон и факта передачи денег в кафе не видели. Средства кандидата пошли в счет общей кампании, о нем вышла статья в газете, а портреты кандидатов висели на баннерах и общественном транспорте. Наконец, добавила защитница, обязательства перед потерпевшим признала партия, а не Александр Бочкарев и Сергей Воронов, поэтому в зале суда ему вернули деньги, предоставленные членом «Справедливой России» отельером Дмитрием Володиным с формулировкой «о прекращении дискредитации лидера нижегородского отделения».

Прения сторон завершатся 9 сентября, когда с последним словом выступит Сергей Воронов. После этого суд удалится для вынесения приговора.

Роман Рыскаль