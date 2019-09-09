ФАС России одобрила сделку «ЛСР» по приобретению завода «Н+Н»

Федеральная антимонопольная служба одобрила ходатайство ООО «ЛСР. Стеновые» о приобретении 100% доли в уставном капитале ООО «Н+Н». При этом ведомство выдало компании предписание, согласно которому она должна выполнить ряд обязательств, направленных на развитие конкуренции на рынке газобетонных блоков в СЗФО, сообщили в пресс-службе ФАС.

Проведенный антимонопольщиками анализ показал, что после объединения компаний ООО «ЛСР. Стеновые» займет доминирующее положение на рынке в границах Северо-Западного округа. В соответствии с выданным предписанием компании необходимо исполнить взятые на себя обязательства по осуществлению инвестиций, в том числе в производство новых видов изделий из газобетона, уточнили в ФАС.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что ПАО «Группа ЛСР» согласовало условия приобретения компании ООО «Н+Н» — российского подразделения датской ГК Н+Н International A/S, расположенного в Волосовском районе Ленобласти. Финансовые параметры сделки по взаимной договоренности стороны не раскрываются.