Группа ЛСР покупает газобетонный завод Н+Н в Ленобласти

ПАО «Группа ЛСР» согласовало условия приобретения компании ООО «Н+Н» — российского подразделения датской ГК Н+Н International A/S. Предприятие расположено в Волосовском районе Ленобласти и станет частью структурного подразделения «ЛСР. Стеновые», в которое уже входит другое газобетонное производство — завод в Сертолово, сообщили в пресс-службе компании.

Завод Н+Н был введен в эксплуатацию в марте 2009 года. Его проектная мощность составляет 400 тыс. куб. м в год. На предприятии производятся различные по толщине стеновые и перегородочные блоки плотностью D300, D400, D500, D600, U-блоки.

По взаимной договоренности стороны не раскрывают финансовые параметры сделки, которая будет закрыта в ближайшем будущем, уточнили в ЛСР.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что группа ЛСР продала ООО «СиБ-центр» 100% доли в производственном комплексе «ЛСР. Железобетон» в Рыбацком.