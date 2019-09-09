Горизбирком сообщил о 30-процентной явке на выборах в Петербурге

Явка на выборах в единый день голосования 8 сентября в Петербурге составила 30,05%. Всего на избирательные участки в минувшее воскресенье пришли 1 млн 133 тыс. 157 человек. Об этом сообщил председатель Санкт-Петербургской городской избирательной комиссии Виктор Миненко.

При этом, по его словам, представленные данные пока не окончательные, поскольку получены по результатам обработки 98,3% протоколов. Окончательные итоги голосования станут известны после того, как в систему ГАС «Выборы» введут 100% бюллетеней, уточнил господин Миненко.

Напомним, что после обработки 98% голосов, на выборах губернатора Петербурга лидирует самовыдвиженец Александр Беглов, набравший 64,52% голосов избирателей. У Надежды Тихоновой («Справедливая Россия») — 16,84%, а у Михаила Амосова («Гражданская платформа») — 15,95% голосов.