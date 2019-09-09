Почти 40% прямых иностранных инвестиций — это уход от налогов

Как показало исследование, проведенное экспертами МВФ и Копенгагенского университета, около $15 трлн прямых иностранных инвестиций — фиктивные, и их единственная цель — минимизировать налоговые отчисления компаний, а никак не поддержать производительную деятельность. Эта сумма составляет почти 40% от всего объема прямых иностранных инвестиций в мире.

Изучив данные по объему прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в разных странах мира, эксперты МВФ и Копенгагенского университета пришли к интересному выводу. Зачастую ПИИ, которые должны способствовать укреплению производительной деятельности стран, в которые они вкладываются, оказываются лишь еще одним инструментом трансграничных инвестиций между компаниями, входящими в одну и ту же группу, и являются по сути фиктивными, просто проходят через многочисленные номинальные компании. Эти компании, называемые целевыми или специализированными, не занимаются реальным бизнесом, а лишь финансовой инженерией и часто в числе прочего ищут пути минимизации налогов корпораций.

В результате получается следующая картина. Объем ПИИ Люксембурга, страны с населением 600 тыс. человек, равен ПИИ США и намного превышает объем прямых иностранных инвестиций в Китай. Если разделить весь объем ПИИ этой страны на душу населения, получится $6,6 млн на человека, а это никак не соответствует реальным объемам производства Люксембурга. У Ирландии в 2015 году ВВП вырос на 26% как раз после того, как крупные международные корпорации перенесли туда свои нематериальные активы или стали использовать эту страну с низкими налогами, как базу для продажи цифровых услуг, не ведя там реальной деятельности.

Как отмечают эксперты, показательно, что значительная часть таких вот фиктивных ПИИ сосредоточена в известных налоговых убежищах мира:

Люксембург,

Нидерланды,

Гонконг,

Британские Виргинские острова,

Бермудские острова,

Сингапур,

Каймановы острова,

Швейцария,

Ирландия,

Маврикий.

На Люксембург и Нидерланды приходятся почти 50%, а на всю десятку — более 85% всех фиктивных прямых иностранных инвестиций, объем которых оценивается в $15 трлн при общем объеме мировых ПИИ в $40 трлн.

Среди стран, где больше половины ПИИ не являются реальными, эксперты называют также Великобританию, Кипр, Мальту и Венгрию.

При этом на фоне активизировавшихся в последние годы попыток регуляторов лишить международные корпорации возможности выводить прибыли из-под налогообложения путем регистрации отделений в стране с более низкими налогами, доля фиктивных ПИИ уверенно растет по мере увеличения общего объема прямых иностранных инвестиций. Так, на конец 2010 года фиктивные ПИИ составляли 31% от общего объема инвестиций, а к концу 2017 года — уже 38%. И те $15 трлн, которые, по оценкам авторов исследования, приходятся на фиктивные ПИИ сейчас,— это совокупный годовой ВВП Китая и Германии.

Авторы исследования делают вывод, что принципы ведения экономической статистики должны измениться с учетом этой картины, чтобы соответствовать тем вызовам, которые бросает глобализация.

Правда, они отмечают, что меры, принимаемые правительствами в последние месяцы для ликвидации слабых мест в системах налогообложения, должны принести свои плоды. Но при этом, подчеркивают эксперты, ключевым в этой ситуации является сохранение международного сотрудничества в вопросе налогообложения, учитывая степень глобализации мировой экономики.

Алена Миклашевская