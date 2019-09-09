КИО получил полномочия по проведению торгов под инвестиционные проекты

Комитет имущественных отношений Петербурга получил полномочия по организации и проведению торгов на предоставление городских объектов недвижимости на инвестиционных условиях для строительства, реконструкции и приспособления для современного использования. Соответствующие изменения внесены в положение о комитете, утвержденное постановлением городского правительства, сообщает пресс-служба Смольного.

Ранее торги под инвестпроекты проводило АО «Фонд имущества Санкт-Петербурга».

Согласно новому регламенту, основанием для проведения аукционов, как и прежде, будет являться соответствующее постановление правительства Санкт-Петербурга, подготовленное комитетом по инвестициям.

Напомним, “Ъ-СПб” писал, что в 2019 году бюджет Петербурга недополучил от реализации госсобственности около 1 млрд рублей от запланированных средств. Это произошло из-за того, что КИО вынужден был отказаться от услуг Фонда имущества Петербурга, что привело к отставанию от графика приватизации.