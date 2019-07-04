Смольный недополучил от приватизации госсобственности почти 1 млрд рублей

На начало второго полугодия 2019 года бюджет Петербурга недополучил от реализации госсобственности около 1 млрд рублей от запланированных средств. Это произошло из-за того, что комитет имущественных отношений вынужден был отказаться от услуг подконтрольного городу АО «Фонд имущества Петербурга», что привело к отставанию от графика приватизации.

В текущем году КИО планирует продать городское имущество на сумму 6 млрд руб., что сопоставимо с результатами прошлого года. По мнению экспертов, спрос на покупку как отдельно стоящих зданий, так и помещений у инвесторов присутствует, однако в случае ликвидной локации можно получить проблемы с согласованиями и градозащитниками. Также важен фактор цены: в большинстве случаев покупать здание в историческом центре в старом фонде дороже 40–50 тыс. руб. за квадратный метр нецелесообразно.

Подробнее — в материале “Ъ-СПб” «Город недополучил от приватизации почти миллиард».