Город недополучил от приватизации почти миллиард

Изменение схемы реализации государственной собственности в Петербурге, когда КИО пришлось отказаться от услуг подконтрольного городу АО «Фонд имущества Петербурга», привело к отставанию от графика приватизации: на начало второго полугодия город недополучил 1 млрд рублей от запланированных средств. КИО планирует в текущем году продать городское имущество на сумму 6 млрд рублей. Это сопоставимо с результатами прошлого года. По мнению экспертов, спрос на покупку как отдельно стоящих зданий, так и помещений у инвесторов присутствует, однако в случае ликвидной локации можно получить проблемы с согласованиями и градозащитниками. Также важен фактор цены: в большинстве случаев покупать здание в историческом центре в старом фонде дороже 40–50 тыс. рублей за квадратный метр нецелесообразно.

По словам Валерия Калугина, председателя комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга, направление приватизации городского имущества комитет планирует активно развивать. «В настоящее время в работе находятся около 1,5 тыс. объектов, которые планируется выставить на торги, из которых в высокой степени готовности — 38 объектов, торги по ним намечены на август — октябрь текущего года, девять зданий с участками, данные о торгах по которым будут опубликованы в июле, и 185 коммерческих помещений на первых этажах жилых зданий, которые выставят на торги после внесения изменений в постановление правительства Санкт-Петербурга»,— заявил господин Калугин. В июле планируется провести 18 торгов по приватизации госимущества с планируемой суммой дохода в 161,2 млн рублей. В КИО пояснили, что от приватизации городского имущества в нынешнем году планируется заработать 6 млрд рублей (в прошлом году было продано на 6,2 млрд рублей).

Александр Герман, заместитель председателя КИО, рассказал, что сейчас город отстает от плана почти на 1 млрд рублей, и это можно назвать провалом. По информации КИО, в первом полугодии 2019 года доходы от приватизации городского имущества составили 1,7 млрд рублей. «Ровно год назад городского имущества было продано более чем на 2,5 млрд рублей»,— пояснил господин Герман. По его словам, это связано с тем, что Фонд имущества перестал заниматься реализацией городских объектов, и это повлекло за собой столь негативные результаты. С весны текущего года, после предупреждения со стороны антимонопольного ведомства, вопросами реализации городского имущества без вознаграждения со стороны как комитета, так и покупателей, занимается СПб ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга» (см. “Ъ” от 25.03.2019), подведомственное КИО. Торги проводятся на электронной площадке АО «Российский аукционный дом» (РАД) в рамках соглашения о взаимодействии. По словам пресс-службы КИО, до конца года на конкурсной основе планируется выбрать еще одну организацию, которая будет отвечать за продажу ключевых объектов, находящихся в собственности города, — дорогих или значительных по площади. На ГКУ, в свою очередь, останутся вопросы аренды госимущества, а также продажи более простых лотов. Однако подключение второго игрока будет возможно только после согласования поправок, разработанных КИО, органами исполнительной власти.

По мнению Николая Пашкова, генерального директора Knight Frank St Petersburg, спрос на покупку зданий и помещений присутствует — как из частных рук, так и из городских. «Высок спрос на помещения стрит-ритейла, потому что с точки зрения порога входа они доступнее для частных инвесторов, чем отдельно стоящие здания»,— пояснил господин Пашков. Также он отметил, что спрос на отдельно стоящие здания сейчас также есть, однако специфика в том, что наиболее ликвидная локация — центр города, а это проблематика с согласованием проектов. «У нас в портфеле есть несколько интересных объектов по приемлемым ценам в центре города, но девелоперы не хотят ввязываться в проект в этой локации, прежде всего из-за сложностей с согласованиями, градозащитниками и так далее. Также важен вопрос цены зданий и помещений. Мы неоднократно делали оценку зданий в центре и просчитывали финансовые модели проектов их приспособления под коммерческие функции: практика показывает, что в большинстве случаев покупать здание в историческом центре в старом фонде дороже 40–50 тыс. рублей за "квадрат" нецелесообразно»,— резюмировал господин Пашков.

Мария Кузнецова